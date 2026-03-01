Actor Awards 2026: Ellos son los ganadores de SAG-AFTRA

¿Quién ganó?

Este 1 de marzo son los Actor Awards 2026, los galardones celebrados por el sindicato americano de actores, SAG-AFTRA que año con año se reúnen para celebrar lo mejor de las actuaciones en películas y televisión del año.

Los Actor Awards forman parte de la temporada de premios y ofrecen una perspectiva sobre los actores y actrices con mayores probabilidades de ganar un Oscar. Timothée Chalamet, Michael B. Jordan y Leonardo Di Caprio coinciden en las nominaciones para los premios de SAG-AFTRA y de la Academia.

SAG Awards 2026
SAG Awards 2026 ı Foto: Especial

Ellos son los ganadores de los Actor Awards

Estos son los ganadores a lo mejor de la actuación en cine y televisión este año:

PELÍCULAS

Reparto

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Actor masculino en un papel principal

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Sinners
  • Jesse Plemons, Bugonia

Actriz en un papel principal

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Chase Infiniti, One Battle After Another
  • Emma Stone, Bugonia

Actor masculino en un papel secundario

  • Miles Caton, Sinners
  • Benicio Del Toro, One Battle After Another
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Paul Mescal, Hamnet
  • Sean Penn, One Battle After Another

Actriz en un papel secundario

  • Odessa A’Zion, Marty Supreme
  • Ariana Grande, Wicked: For Good
  • Amy Madigan, Weapons
  • Wunmi Mosaku, Sinners
  • Teyana Taylor, One Battle After Another

Conjunto de acrobacias

  • F1
  • Frankenstein
  • Mission: Impossible- The Final Reckoning
  • One Battle After Another
  • Sinners

TELEVISIÓN

Conjunto dramático

  • The Diplomat
  • Landman
  • The Pitt
  • Severance
  • The White Lotus

Conjunto cómico

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Only Murders in the Building
  • The Studio

Actor masculino en una serie dramática

  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Walton Goggins, The White Lotus
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Noah Wyle, The Pitt

Actriz femenina en una serie dramática

  • Britt Lower, Severance
  • Parker Posey, The White Lotus
  • Keri Russell, The Diplomat
  • Rhea Seehorn, Pluribus
  • Aimee Lou Wood, The White Lotus

Actor masculino en una serie de comedia

  • Ike Barinholtz, The Studio
  • Adam Brody, Nobody Wants This
  • Ted Danson, A Man On The Inside
  • Seth Rogen, The Studio
  • Martin Short, Only Murders In The Building

Actriz en una serie de comedia

  • Kathryn Hahn, The Studio
  • Catherine O’Hara, The Studio
  • Jenna Ortega, Wednesday
  • Jean Smart, Hacks
  • Kristen Wiig, Palm Royale

Actor masculino en una miniserie o película para televisión

  • Jason Bateman, Black Rabbit
  • Owen Cooper, Adolescence
  • Stephen Graham, Adolescence
  • Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
  • Matthew Rhys, The Beast in Me

Actriz femenina en una miniserie o película para televisión

  • Claire Danes, The Beast In Me
  • Erin Doherty, Adolescence
  • Sarah Snook, All Her Fault
  • Christine Tremarco, Adolescence
  • Michelle Williams, Dying For Sex

Conjunto de Acrobacias

  • Andor
  • Landman
  • The Last Of Us
  • Squid Game
  • Stranger Things

