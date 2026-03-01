Actor Awards 2026: Ellos son los ganadores de SAG-AFTRA

Este 1 de marzo son los Actor Awards 2026, los galardones celebrados por el sindicato americano de actores, SAG-AFTRA que año con año se reúnen para celebrar lo mejor de las actuaciones en películas y televisión del año.
Los Actor Awards forman parte de la temporada de premios y ofrecen una perspectiva sobre los actores y actrices con mayores probabilidades de ganar un Oscar. Timothée Chalamet, Michael B. Jordan y Leonardo Di Caprio coinciden en las nominaciones para los premios de SAG-AFTRA y de la Academia.
Ellos son los ganadores de los Actor Awards
Estos son los ganadores a lo mejor de la actuación en cine y televisión este año:
PELÍCULAS
Reparto
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Actor masculino en un papel principal
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Jesse Plemons, Bugonia
Actriz en un papel principal
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, One Battle After Another
- Emma Stone, Bugonia
Actor masculino en un papel secundario
- Miles Caton, Sinners
- Benicio Del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- Sean Penn, One Battle After Another
Actriz en un papel secundario
- Odessa A’Zion, Marty Supreme
- Ariana Grande, Wicked: For Good
- Amy Madigan, Weapons
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, One Battle After Another
Conjunto de acrobacias
- F1
- Frankenstein
- Mission: Impossible- The Final Reckoning
- One Battle After Another
- Sinners
TELEVISIÓN
Conjunto dramático
- The Diplomat
- Landman
- The Pitt
- Severance
- The White Lotus
Conjunto cómico
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Only Murders in the Building
- The Studio
Actor masculino en una serie dramática
- Sterling K. Brown, Paradise
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Gary Oldman, Slow Horses
- Noah Wyle, The Pitt
Actriz femenina en una serie dramática
- Britt Lower, Severance
- Parker Posey, The White Lotus
- Keri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Actor masculino en una serie de comedia
- Ike Barinholtz, The Studio
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Ted Danson, A Man On The Inside
- Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Only Murders In The Building
Actriz en una serie de comedia
- Kathryn Hahn, The Studio
- Catherine O’Hara, The Studio
- Jenna Ortega, Wednesday
- Jean Smart, Hacks
- Kristen Wiig, Palm Royale
Actor masculino en una miniserie o película para televisión
- Jason Bateman, Black Rabbit
- Owen Cooper, Adolescence
- Stephen Graham, Adolescence
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Matthew Rhys, The Beast in Me
Actriz femenina en una miniserie o película para televisión
- Claire Danes, The Beast In Me
- Erin Doherty, Adolescence
- Sarah Snook, All Her Fault
- Christine Tremarco, Adolescence
- Michelle Williams, Dying For Sex
Conjunto de Acrobacias
- Andor
- Landman
- The Last Of Us
- Squid Game
- Stranger Things
