Lista completa de nominados a los SAG Awards 2026

Se han anunciado los nominados a los SAG Awards, con Una batalla tras otra liderando el camino.
La película, protagonizada por Leonardo DiCaprio, consiguió un récord de siete nominaciones el miércoles. La ceremonia, anteriormente conocida como los Premios SAG, se centra únicamente en actuaciones en cine y televisión.
Algunas series de televisión más destacadas que fueron nominadas incluyen The Pitt, The Studio, White Lotus y las miniseries Adolescence y The Beast in Me.
Aquí tienes la lista completa de nominados para los SAG Awards 2026, que se presentarán el 1 de marzo en Los Ángeles y se emitirán en directo en Netflix:
PELÍCULAS
Reparto
- Frankenstein; Hamnet; Marty Supreme; One Battle After Another; Sinners
Actor masculino en un papel principal
- Timothée Chalamet, Marty Supreme; Leonardo DiCaprio, One Battle After Another; Ethan Hawke, Blue Moon; Michael B. Jordan, Sinners; Jesse Plemons, Bugonia
Actriz en un papel principal
- Jessie Buckley, Hamnet; Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You; Kate Hudson, Song Sung Blue; Chase Infiniti, One Battle After Another; Emma Stone, Bugonia
Actor masculino en un papel secundario
- Miles Caton, Sinners; Benicio Del Toro, One Battle After Another; Jacob Elordi, Frankenstein; Paul Mescal, Hamnet; Sean Penn, One Battle After Another
Actriz en un papel secundario
- Odessa A’Zion, Marty Supreme; Ariana Grande, Wicked: For Good; Amy Madigan, Weapons; Wunmi Mosaku, Sinners; Teyana Taylor, One Battle After Another
Conjunto de acrobacias
- F1; Frankenstein; Mission: Impossible — The Final Reckoning; One Battle After Another; Sinners
TELEVISIÓN
Conjunto dramático
- The Diplomat; Landman; The Pitt; Severance; The White Lotus
Conjunto cómico
- Abbott Elementary; The Bear; Hacks; Only Murders in the Building; The Studio
Actor masculino en una serie dramática
- Sterling K. Brown, Paradise; Billy Crudup, The Morning Show; Walton Goggins, The White Lotus; Gary Oldman, Slow Horses; Noah Wyle, The Pitt
Actriz femenina en una serie dramática
- Britt Lower, Severance; Parker Posey, The White Lotus; Keri Russell, The Diplomat; Rhea Seehorn, Pluribus; Aimee Lou Wood, The White Lotus
Actor masculino en una serie de comedia
- Ike Barinholtz, The Studio; Adam Brody, Nobody Wants This; Ted Danson, A Man On The Inside; Seth Rogen, The Studio; Martin Short, Only Murders In The Building
Actriz en una serie de comedia
- Kathryn Hahn, The Studio; Catherine O’Hara, The Studio; Jenna Ortega, Wednesday; Jean Smart, Hacks; Kristen Wiig, Palm Royale
Actor masculino en una miniserie o película para televisión
- Jason Bateman, Black Rabbit; Owen Cooper, Adolescence; Stephen Graham, Adolescence; Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story; Matthew Rhys, The Beast in Me
Actriz femenina en una miniserie o película para televisión
- Claire Danes, The Beast In Me; Erin Doherty, Adolescence; Sarah Snook, All Her Fault; Christine Tremarco, Adolescence; Michelle Williams, Dying For Sex
Conjunto de Acrobacias
- Andor; Landman; The Last Of Us; Squid Game; Stranger Things