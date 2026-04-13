¿De qué murió Paco Silva? Fundador de la Tropa Colombiana

Se dio a conocer que el cantante Paco Silva, fundador de la Tropa Colombiana, falleció en la madrugada de este domingo 12 de abril en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de acuerdo con lo que se dio a conocer en una cuenta oficial en las redes sociales.

“Con profundo dolor y gran tristeza, les informamos que el día de hoy a la 1:00 de la madrugada aproximadamente en la ciudad de Nuevo Laredo falleció nuestro líder y fundador de la Tropa Colombiana, Francisco Javier Silva Torres ‘Paco Silva’”, comenzó el comunicado.

Además, expresó: “Como todos lo conocíamos, nos deja un gran legado en la música y una gran escuela. Buen viaje Paco y algún día, nos volveremos a encontrar”, finalizó el mensaje.

¿De qué murió Paco Silva?

De acuerdo con Adrián García, manager del cantante, explicó en una entrevista que Paco murió por un infarto fulminante.

“Ayer por la noche yo estaba acá en Monterrey y él estaba con su esposa en Nuevo Laredo. Estábamos trabajando porque teníamos un evento el martes a beneficio de niños con autismo. Incluso me estaba mandando mensajes por WhatsApp, revisando pendientes, una colaboración que íbamos a grabar el lunes con El Gran Silencio y otros proyectos que teníamos en puerta”, comentó en entrevista con Telediario.

Agregó: “Como a los 20 minutos me marca su esposa para decirme que Paco se había puesto muy delicado. Lo trasladaron de inmediato al hospital, pero ya no hubo tiempo de nada. Alrededor de la una de la mañana nos avisaron que se nos fue, fue un infarto fulminante”, finalizó.

El músico nació en 1984 en Monterrey, Nuevo León, y, desde su juventud comenzó a popularizar los ritmos afrocaribeños, como el vallenato, y la cumbia colombiana con su propio sello regiomontano.

Con la Tropa Colombiana, Paco Silva lanzó éxitos como su versión de “Los caminos de la vida”, “20 años”, “Mujer yo quiero”, “El gallo moro” y “Pato a la olla”. También colaboró con Celso Piña en el grupo La Ronda Bogotá lo ayudó a fortalecer su presencia dentro de las cumbias colombianas al estilo regiomontano.

La agrupación que fundó en los 80 seguía vigente en la actualidad, incluso el próximo martes 14 de abril tenía agendada una presentación en el auditorio municipal de Escobedo, Nuevo León, como parte del Día mundial del autismo.