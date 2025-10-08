Nobel de Química 2025 para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi

Los científicos Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi ganaron este miércoles el Premio Nobel de Química, por su trabajo en el desarrollo de estructuras metalorgánicas, que se remonta a 1989.

El Comité del Nobel dijo que los tres galardonados “han desarrollado una nueva forma de arquitectura molecular”.

Los científicos Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi crearon construcciones moleculares con grandes espacios a través de los cuales pueden fluir gases y otros productos químicos", agregó.

Hans Ellegren, secretario general de la Real Academia de Ciencias de Suecia, anunció el nombre de los premiados en Estocolmo. Fue el tercer galardón anunciado esta semana.

“Estas construcciones, estructuras metalorgánicas, pueden usarse para recolectar agua del aire del desierto, capturar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas”, explicó el Comité del Nobel en un comunicado.

