Nobel de Física 2025 para John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis

John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis obtuvieron el Premio Nobel de Física 2025 debido al descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica.

Así lo anunció el secretario General de la Asamblea del Nobel, Thomas Perlmann.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Physics to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit.” pic.twitter.com/XkDUKWbHpz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025

En términos más simples, John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis han tratado de responder a una de las grandes preguntas de la física: cuál es el tamaño máximo de un sistema capaz de mostrar efectos cuánticos.

Encontrar dónde está el límite en el que aplican las reglas del mundo microscópico y empiezan las que rigen el mundo visible con el que estamos acostumbrados a relacionarnos.

Entre los años 1984 y 1985, John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis realizaron experimentos con un circuito eléctrico en el que demostraron la existencia del efecto túnel cuántico y de niveles de energía cuantizados en un sistema lo bastante grande como para sostenerse con la mano.

Para lograr la hazaña de unir estos dos mundos aparentemente aislados, los científicos construyeron un pequeño circuito eléctrico hecho con materiales superconductores, capaces de conducir electricidad sin resistencia a temperaturas muy bajas. En ese circuito separaron dos piezas superconductoras con una capa muy delgada de material aislante, un dispositivo muy utilizado en investigación cuántica.

