Anuario: Premios Nobel galardonaron lo mejor de 2025

Revelan a los guardianes del sistema inmunológico

EL PREMIO NOBELde Medicina 2025 fue otorgado a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por revelar uno de los grandes secretos del sistema inmunológico: cómo logra no atacarse a sí mismo. Sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica y las células T reguladoras explican cómo el cuerpo distingue entre lo propio y lo ajeno. Sakaguchi identificó hace décadas a estas células guardianas capaces de “frenar” reacciones inmunes desmedidas, mientras que Brunkow y Ramsdell descifraron luego el papel clave del gen FOXP3, sin el cual esas células no pueden formarse correctamente. Más allá del laboratorio, su trabajo abre la puerta a nuevas terapias que podrían modular el sistema inmunológico: reforzarlo para combatir el cáncer o suavizarlo para evitar rechazos de trasplantes y tratar males autoinmunes.

Crean estructuras clave contra la crisis climática

EL MÁXIMO galardón al descubrimiento químico fue otorgado a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi por su labor en el diseño y desarrollo de estructuras moleculares llamadas marcos metálico-orgánicos o MOFs, por sus siglas en inglés. Estas estructuras actúan como esponjas cristalinas: los iones metálicos y moléculas orgánicas se ensamblan espontáneamente para formar redes porosas con enormes áreas superficiales. Las aplicaciones de los MOFs son muy prometedoras para la vida cotidiana y el medio ambiente: permiten capturar dióxido de carbono, retener gases tóxicos, purificar el agua separando contaminantes e incluso recolectar humedad del aire en zonas áridas. Su relevancia radica en que pueden convertirse en herramientas clave en la lucha contra la crisis climática, la escasez de agua o la contaminación química.

Rutas de la revolución cuántica a escala humana

ESTE AÑO, el Nobel de Física reconoció a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por demostrar que los extraños efectos de la mecánica cuántica —como el túnel de partículas y los saltos discretos de energía— también pueden observarse en sistemas del mundo real, como circuitos eléctricos superconductores. Gracias

a sus descubrimientos, ahora se sabe que reglas antes limitadas a la escala atómica pueden aplicarse a dispositivos visibles y útiles. Su trabajo es relevante actualmente pues

abrió el camino a nuevas tecnologías, entre ellas la computación cuántica, capaz de procesar información de manera mucho más veloz y eficiente. El reconocimiento llega en

el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas, declarado por la UNESCO, destacando su impacto en la ciencia y la innovación.

