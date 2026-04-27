Conal pide al DIF ser parte de toma de decisiones del archivo de Octavio Paz

El Colegio Nacional (Conal) llamó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de la Ciudad de México para fijar un convenio de cooperación que permita cumplir la última voluntad del poeta Octavio Paz: que su archivo personal sea trasladado a la institución y que se divulgue 25 años después de su muerte, fecha que se cumplió hace tres años. Exhortó a ser parte de la adjudicación parcial de los bienes y formar parte de la toma de decisiones referentes al acervo.

“Siempre hemos insistido y, hasta la fecha, en que la mejor vía es un acuerdo. No tenemos ningún tipo de conflicto ni tampoco queremos demandar a ninguna otra de las partes, porque entendemos lo complejo del asunto. En caso de que esto no pueda concretarse, lo que estamos señalando en este proceso judicial es que nos permitan ser parte de la sucesión en los términos en los que Octavio Paz lo dispuso”, dijo a La Razón Eduardo Kanahuati, abogado de El Colegio Nacional.

El Dato: El poeta falleció el 19 de abril de 1998 y su esposa Marie José Tramini, depositaria del legado del Premio Nobel de Literatura, falleció el 26 de julio de 2018.

En el testamento del escritor, explicó, existe una “cláusula que indica que, en caso de que su heredera universal, Marie José Tramini, a su fallecimiento no hubiera dispuesto qué hacer con los papeles, cartas y correspondencia privada de Octavio Paz, estos fueran depositados en El Colegio Nacional. En la misma cláusura señala que hay 25 años (después de la muerte del autor) para publicarlos”.

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Eduardo Kanahuati explicó que la instancia que les permitirá cumplir con dicha voluntad testamentaria es el DIF de la capital, heredero universal, institución con la que buscan abrir la conversación con miras a resolver esta problemática.

“Estamos abiertos al diálogo, pero también con cualquier otra institución que quiera ser parte de esto. Queremos firmar un convenio de colaboración entre todas las partes interesadas institucionalmente, en el que se puedan determinar, de manera clara, los elementos técnicos necesarios para la integridad del acervo, tanto en las condiciones de resguardo como delimitar cómo hacer que el acceso sea seguro.

“Esto es lo más importante, pero también que sea un documento que permita la cooperación entre partes, que nos permita a todos cumplir de forma íntegra con la voluntad del testamento del poeta, y no solamente de una forma parcial”, indicó.

El abogado del Conal detalló que en algún momento se les propuso firmar un convenio; sin embargo, no lo suscribieron, porque la institución quedaba sin posibilidades de preservar y difundir el archivo.

“Se nos señalaba que nos otorgarían algunos documentos, pero no nos permitirían participar ni en las actividades de clasificación, ni en las decisiones de divulgación, sino que simplemente abría la puerta a que nos fuera entregada una parte parcial de este archivo personal sin la intervención ni la participación en las decisiones por parte de El Colegio Nacional”, explicó.

Por ese motivo comenzaron a interponer amparos con el fin de cumplir con lo que dispuso el Nobel de Literatura: “Hemos presentado los amparos, porque ni en el modelo de convenio ni en el juicio se nos había permitido ser parte activa de la sucesión. Al ser parte del testamento, tenemos un interés legítimo establecido por el propio poeta para ser parte activa de la protección, futuro y divulgación de éste”.

Aunque los recursos legales han fallado a su favor, el albacea de la herencia, el director ejecutivo jurídico del DIF CDMX, ha presentado inconformidades.

“Se nos otorgó esta protección para efectos de que se repongan esas adjudicaciones parciales y nos permitan ser parte, por lo menos judicialmente, tener la oportunidad de señalar qué va a pasar con este archivo, señalar nuestros puntos de vista, ser parte en el proceso de esta adjudicación parcial. Hace poco tiempo nos fue notificado que se presentaron cuatro recursos en contra de estas resoluciones por parte del DIF de la Ciudad de México”, abundó.

Aclaró que El Colegio Nacional no tiene interés por ningún otro tipo de bien que forma parte de la masa hereditaria, sólo lo referente al archivo, como estipuló el autor de El laberinto de la soledad.

“No tenemos ningún interés en la masa hereditaria, ni los derechos de autor ni otro tipo de bienes. Solamente hemos estado presentes para solicitar que se nos permita ser parte de la sucesión”, reiteró.

Dijo que desde 2018, El Colegio Nacional se apersonó en el juicio. “Desde 2018 que hemos estado presentes en este proceso judicial, siempre solicitando que se cumpla con esta voluntad testamentaria. Cuando se determinaba adjudicar parte de este archivo privado, no se nos había permitido ser parte de estas asignaciones; esto claramente afecta la voluntad testamentaria”, señaló.

Eduardo Kanahuati aseguró que el Conal tiene las condiciones para recibir el archivo, pues hace tres años se terminó la construcción de una bóveda especializada con este fin y actualmente cuentan con un equipo de alrededor de 10 especialistas.

“Tiene las condiciones de temperatura y humedad; la edificamos para recibir un acervo de esta naturaleza. Como parte de nuestra actividad, tenemos un centro de documentación que constantemente está resguardando obra de todos los miembros, realizando labores de catalogación, de consulta. Contamos con una biblioteca especializada en la vida y obra de quienes han sido miembros del colegio; hay una variedad de documentos, un acervo importante y especializado”, comentó.

También indicó que ya tienen un estimado de recursos que necesitarán para albergar el archivo de Octavio Paz. “La inversión más importante la hicimos al construir una bóveda con las condiciones adecuadas. Sí tenemos previsiones de costos y estimados para cubrir con nuestro recurso ordinario. Tampoco hablamos de un proyecto especial; nuestro centro de documentación cuenta con elementos para abordar las tareas necesarias.

“De inversión no me atrevería a determinar una, porque no conocemos el volumen completo ni las necesidades de los documentos. No tenemos la información técnica y debería ser parte de este proceso de cooperación para asegurar la integridad de los documentos; pero ya contamos con un recurso importante”, dijo.

Recientemente, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó que el acervo personal está conformado por 137 mil 277 fojas, de las cuales, 110 mil 521 han sido restauradas y colocadas en guardas, 64 mil 217 han sido digitalizadas y 39 mil 334 han sido catalogadas.

Un largo camino

A raíz de la muerte de Marie José, el archivo del poeta ha tenido un tortuoso recorrido.

2018

Septiembre. Se abrió el trámite de juicio sucesorio de Marie José Tramini. Pasaron a la beneficencia pública, porque no hubo herederos.

Octubre. El acervo de Octavio Paz obtuvo la Declaratoria de Monumento Artístico para su preservación.

2021

Enero. En una conferencia, la entonces titular del INBAL, Lucina Jiménez, dijo que se crearía la Fundación Octavio Paz. Comentó que había un acuerdo entre la SC, la SC de la CDMX y el Conal. Sin embargo, la propuesta no prosperó y se creó un fideicomiso.

2022

Abril. La entonces secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, indicó que el archivo del escritor no se abriría en 2023, a 25 años de la muerte del Nobel de Literatura, como lo estipuló en su testamento, sino hasta 2043.

2023