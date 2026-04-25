Muere Rossana Reguillo, investigadora del ITESO y referente en estudios sobre violencia y juventudes

La antropóloga, investigadora y activista mexicana Rossana Reguillo murió este 25 de abril de 2026 a los 70 años. Su fallecimiento generó reacciones en el ámbito académico y social, donde era considerada una de las voces más influyentes en el análisis de la violencia y las culturas juveniles en América Latina.

Reguillo se desempeñaba como investigadora del ITESO, institución en la que desarrolló gran parte de su trayectoria. A lo largo de su carrera, consolidó una obra que cruzó la antropología, la comunicación y los estudios culturales, con especial énfasis en la vida urbana, la desigualdad y las dinámicas del miedo.

Por su parte, el ITESO lamento mediante redes sociales el fallecimiento de la doctora Rossana Reguillo, profesora emérita de esta universidad, investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias.

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“El ITESO lamenta profundamente el fallecimiento de la doctora Rossana Reguillo, profesora emérita de esta universidad, investigadora emérita del SNII e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias”.

El ITESO lamenta profundamente el fallecimiento de la doctora Rossana Reguillo, profesora emérita de esta universidad, investigadora emérita del SNII e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias. pic.twitter.com/ZdttELQYqa — ITESO (@ITESO) April 25, 2026

¿Quien fue Rossana Reguillo?

Nacida en Guadalajara en 1955, Reguillo fue doctora en Ciencias Sociales y una referente en el estudio de las juventudes. Sus investigaciones abordaron fenómenos como la violencia estructural, la exclusión social y las expresiones culturales de los jóvenes en contextos urbanos.

Entre sus aportaciones más relevantes se encuentra el desarrollo de conceptos analíticos como el de la “narcomáquina”, con el que explicó las relaciones entre crimen organizado, poder político y estructuras económicas.

Su trabajo también mantuvo un vínculo constante con causas sociales. Participó activamente en el análisis público de hechos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, además de pronunciarse sobre la crisis de violencia en el país.

Hoy lamentamos la partida de @rossanareguillo, profesora emérita del #ITESO y la recordamos con esta entrevista en la que habló, en 2024, sobre su trayectoria de casi cincuenta años en la universidad.https://t.co/8Y72vdTMOl@suj_contigo, @Signa_Lab, @itesoegresados pic.twitter.com/2v5uwgJEuA — ITESO (@ITESO) April 25, 2026

Reconocimiento e impacto

A lo largo de su trayectoria, Reguillo formó parte del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Su trabajo trascendió el ámbito académico, con colaboraciones en organismos internacionales como la UNESCO.

Tras confirmarse su muerte, distintas voces destacaron su legado intelectual y su compromiso con la comprensión crítica de la realidad social mexicana.

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MSL