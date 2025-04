Natalia Lafourcade se sumerge en el surrealismo y la magia con Cancionera

La compositora e intérprete Natalia Lafourcade se deja llevar por la intuición y su máxima creatividad al sumergirse en un mundo surreal lleno de magia y fantasía que la llevó a crear los temas de su próximo disco Cancionera, en el que hay mucho de México, pero también de su redescubrimiento como artista.

En las canciones “había mucho de México, mucha fantasía, de lo surrealista y lo que sucede en un sueño, como en un espacio muy recóndito de la noche, como en una historia clandestina o como en el Acapulco de los viejos tiempos”, detalló ayer Natalia Lafourcade en conferencia de prensa en el Museo Franz Mayer, en la Ciudad de México.

Cancionera es un alter ego de la artista veracruzana que le permitió atreverse a hacer cosas que en otro momento no hubiera hecho.

“La cancionera me arrinconó a la creatividad máxima desde la danza, desde la exploración del movimiento, de la pintura, muchas cosas que me gustan, pero que quizás las tenía como guardaditas en un cajón. Eso demuestra que es una nueva faceta, porque me enseñó la capacidad que tengo de transformación. La capacidad enorme que tenemos de ponernos una máscara, de quitárnosla. Poder transformar la vida se vuelve muy entretenido”, dijo la intérprete.

También esa cancionera le hizo abrazar la imperfección, dejar ver las cicatrices de la vida y de un disco en el que vuelve a la raíz con 14 canciones que grabó en dos semanas, sin dar tiempo a editar y hacer arreglos minuciosos.

“No es que esté mal, pero lo que esto genera es una inmediatez y una autenticidad; ocurre esa espontaneidad de la creatividad. Ella (la cancionera) me recordó que no hay peligro en hacer este tipo de cosas y que, de hecho, pueden pasar cosas mágicas en algo que a lo mejor uno diría, esto es imperfecto, pero hay un tipo de perfección también”, comentó sobre el disco que en su origen sólo sería un tour en el que serían protagonistas la guitarra y su voz.

Dicha gira la realizará inspirada en Bob Dylan, Joni Mitchell, Mercedes Sosa y Violeta Parra, quienes iban “por todo el mundo con mucha desnudez, intimidad, simpleza , arraigo y raíz”.

“El tour se ha convertido en un homenaje a la cancionera del mundo. Cuando digo esto pienso en Chavela Vargas, Agustín Lara, Toña La Negra, Celia Cruz, Billie Holiday, Édith Piaf. Y al mismo tiempo es un homenaje a la canción y a mi camino como cancionera”, comentó.

Detalló que la gira, la cual comenzará en Xalapa el 23 de abril, será como un musical en el que estará presente el teatro entremezclado con las canciones.

TRACKLIST

“Apertura Cancionera”

“Cancionera”

“Cocos en la Playa”

“Como Quisiera Quererte”

“Amor Clandestino”

“Mascaritas de Cristal”

“El Coconito”

“El Palomo y La Negra”

“Cariñito de Acapulco”

“La Bruja” (Versión Cancionera)

“Luna Creciente”

“Lágrimas Cancioneras”

“Amor Clandestino” (Acústica)

“Cancionera” (Acústica)

UNA EVALUACIÓN DE LA VIDA. El disco Cancionera llegó cuando estaba a punto de cumplir 40 años y para ella fue hacer un corte de caja sobre su vida.

“Hay una limpieza de la memoria, de lo que uno tiene alrededor, ésa fue mi sensación. Siento que estoy aprovechando mejor mi tiempo. Valoro mucho mis relaciones, lo que estoy haciendo, me gusta darle su tiempo a cada cosa bien. No quiero que la vida se me pase sin que me dé cuenta, elegir cosas que en verdad no deseo hacer. Vengo de unos años de estar como practicando la lealtad propia”, contó.

Natalia Lafourcade destacó que el disco no sólo ha sido una especie de “salida del clóset” como cancionera, también ha podido comprender cuál es su aportación al mundo. “Me hace sentir como muy afortunada”, expresó.

La vocalista, ayer en la CDMX. Fotos|Carlos Mora

Camina como Mercedes Sosa y Violeta Parra

La melodía brota de la guitarra y abraza la cadencia de la voz. Los conformes destilan los catálogos del amor y la cancionera subraya las intenciones, dilata el tiempo de la nota, suspira sobre la madeja, retrocede ante un mensaje perenne donde la rosa escribe la perseverancia.

Natalia Lafourcade dice llévame viento y un pajarito colibrí le unta los labios con moje de albahaca. Cancionera desde la raíz, desde el amanecer, desde el columpio de la fiesta en que morir y renacer equivale a escuchar la tonada de la luna llena.

Porque ella es cancionera en todos los afluentes: escuchemos los álbumes Mujer Divina-Homenaje a Agustín Lara (2012), Musas (2017), Un canto por México (2020), De todas las flores (2022).

Ella canta y toda la floresta se mece en un estribillo que proyecta dibujos de temblorosas cadencias. Su anhelo queda ascendiendo en el aire y entonces bailamos todos bajo los conformes de la danza de las gardenias.

La cancionera murmura para que el azul entierre la tristeza, para que el ascenso de la sombra cubra el crepúsculo, para que con su fraseo el fantasma de la imposibilidad se evapore.

Ella quisiera querer como lo quiere querer y la guitarra cómplice desnuda los afines y la cancionera canta siempre su verdad. La cancionera sabe que todo canto brota en las cicatrices de un alma desangrada.

La cantante Natalia Lafourcade entra en la pureza del derrotero de los astros, persigue los movimientos lunares y su cuerpo errante toma la guitarra y emprende el trayecto por donde caminaron Mercedes Sosa y Violeta Parra.