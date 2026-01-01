Estos son los juegos GRATIS de PlayStation Plus disponibles en enero 2026

PlayStation anunció que a partir de este mes tendrían cambios importantes en sus servicios de suscripciones que están disponibles para los usuarios que utilizan las consolas PS4 y PS5 para disfrutar de sus videojuegos favoritos.

De acuerdo con la información proporcionada por la compañía, a apartir de enero del 2026 se verán reflejados algunos cambios que afectarán principalmente a aquellos usuarios que utilicen la suscripción Essential.

Actualmente la mayor parte de los usuarios de PlayStation actualmente utilizan una consola PS5, por lo que los cambios que tendrá PlayStation Plus no estarán disponibles para las consolas de PS4.

Debido a esto, PlayStation Plus solo ofrecerá el beneficio de juegos gratuitos mensuales para los usuarios de las suscripciones Plus Extra y Premium, y actualmente hay cinco juegos que se pueden descargar hasta el 6 de enero.

¿Cuáles son los juegos gratis de de PlayStation Plus de enero?

Los cinco juegos gratuitos disponibles para descargar máximo el 6 de enero del 2026 en PlayStation Plus Extra y Premium son los siguientes:

LEGO Horizon Adventures Killing Floor 3 The Outlast Trials SYNDUALITY: Echo of Ada Neon White

Luego de que estos juegos dejen de estar disponibles, los usuarios podrán adquirir otros juegos gratuitos a partis del 6 de enero y estarán disponibles hasta el 3 de febrero del 2026.

Los tres juegos gratuitos disponibles en PlayStation Plus Extra y Premium a partir del 6 de enero del 2026 son los siguientes:

Need for Speed Unbound Disney Epic Mickey Rebrushed Coree Keeper

¿Qué cambios tendrá PlayStation Plus en 2026?

PlayStation Plus elmininará cuatro juegos en sus suscripciones Extra y Premium a partir del 20 de enero del 2026, y estos serán Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Monopoly Plus, Sayonara Wild Hearts, y SD Gundam: Battle Alliance.

Hasta el momento el único cambio que ha mencionado PlayStation como parte de la mejora en sus suscripciones para los usuarios son las eliminaciones de juegos menbsuales gratuitos disponibles para las consolas PS4.

Esta acción forma parte de una evolución que tendrá la empresa, pues pretender enfocarse en ofrecer mejoras para los usuarios de las susscripciones mencuales de PlayStation Plus Extra y Premium.

