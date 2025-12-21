La empresa de videojuegos Epic Games ha lanzado éxitos como Fortnite, Unreal, Battle Breakers y Fortnite: Battle Royale, y además, lanza juegos gratuitos que solamente están disponibles para descargar durante un periodo limitado.

Durante la temporada decembrina Epic Games Store ha estado lanzando juegos gratis que están disponibles en su página oficial para descargarlos de manera gratuita durante 24 horas.

Cada día se desbloquea un juego secreto gratuito, y además de esos, también puedes encontrar títulos como The Sims 4, Fall Guys, Raven 2, Fortnite, Marvel Rivals, Infinity Nikki y League of Legends en su versión de juego base.

¿Cuándo sale el próximo juego gratis de Epic Games?

Este 21 de diciembre Epic Games Store lanzó el juego Sorry We’re Closed para descargarlo de manera gratuita, y estará disponible hasta las 10:00 horas del 22 de diciembre.

Asimismo, los juegos que tendrá disponibles Epic Game Store para descargar totalmente gratis están disponibles a partir de las 10:00 horas, y dejan de estar disponibles luego de 24 horas de haber sido desbloqueados.

Hasta el momento Epic Games ha lanzado seis títulos de videojuegos gratis como parte de los regalos misteriosos que está dando por Navidad, y una vez que son descargados, los usuarios pueden tenerlos disponibles en sus cuentas siempre.

Los títulos que Epic Games Store ha tenido gratis durante diciembre son The Darkside Detective, The Jackbox Party Pack 4, Hogwarts Legacy, Jotunnslayer: Hordes of Hel, Eternights y Sorry We’re Closed.

¿Qué es Sorry We’re Closed?

El videojuego Sorry We’re Closed es un juego de supervivencia de terror para un jugador que ofrece personajes profundos y múltiples finales para la lucha en primera persona que se desata durante toda la trama.

Este videojuego nostálgico ofrece una atmósfera de terror con cámaras fijas y combate al estilo arcade en el mundo de los demonios en el que tienes que recolectar objetos y gestionar tus recursos conseguidos para poder sobrevivir y descubrir uno de los finales disponibles.

Sorry We’re Closed tiene audio en inglés, y el texto está disponible en inglés, francés, español y japonés, y está recomendado en un 86 por ciento de los críticos de la página Epic Games Store.

Para poder disfrutar de Sorry We’re Closed se requiere mínimo tener una computadora con sistema operativo Windows 10 de 64-bit, con un procesador Intel i3 o equivalente y una memoria RAM de 4 gigabytes.

