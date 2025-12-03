Lanzamientos de videojuegos: cierre de año cargado de títulos

Diciembre se convierte en un escaparate clave para los desarrolladores que quieren cerrar el año con fuerza o aprovechar las ventas de temporada

DICIEMBRE suele ser un mes dominado por compras, celebraciones y maratones de videojuegos, y 2025 no será la excepción. La industria llega al final del año con una oleada de lanzamientos muy marcada por secuelas esperadas, expansiones ambiciosas y nuevas propuestas que buscan colocarse en las listas de favoritos durante la temporada navideña. Consolas como PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch, que aún mantienen una sorprendente vigencia gracias a su catálogo y a las versiones optimizadas, siguen compitiendo junto a PC en un mercado que no frena su crecimiento.

En este contexto, diciembre se convierte en un escaparate clave para los desarrolladores que quieren cerrar el año con fuerza o aprovechar las ventas de temporada. Estos son los lanzamientos más relevantes que llegarán en el último mes de 2025.

MARVEL. Cosmic Invasion, se estrenó el 1 de diciembre de 2025 y es una apuesta de Marvel Games por un proyecto ambicioso que combina acción y nostalgia por los superhéroes favoritos de todos.

Metroid Prime 4. Beyond, sale el próximo 4 de diciembre y llega como uno de los lanzamientos más fuertes para Switch en 2025. La nueva entrega promete un enfoque más cinematográfico, entornos masivos y un gameplay de exploración profunda que retoma el espíritu del Prime original, pero con visuales muy mejorados.

Leyendas Pokémon Z-A. Mega Dimensión, si bien no es un videojuego nuevo si es una de las expansiones más esperadas. Está próxima a lanzarse el 10 de diciembre y permitirá a los jugadores explorar una versión distorsionada de Lumiose donde la energía Mega ha alterado criaturas, ambientes y líneas temporales.

Es uno de los estrenos más tardíos del año, pero también uno de los más esperados por los fans de Pokémon que buscan algo distinto al formato tradicional.

Aunque tradicionalmente noviembre domina en lanzamientos, diciembre 2025 se perfila como un mes extraordinariamente activo. La mezcla de estrenos y expansiones de alto perfil y títulos queridos por la comunidad crea un atractivo especial para quienes buscan regalos navideños relacionados con videojuegos o quieren cerrar el año jugando.

Además, las tiendas digitales, incluyendo Steam, PlayStation Store, Microsoft Store y Nintendo Shop, preparan importantes ofertas de fin de año, lo que impulsa aún más la visibilidad de los nuevos lanzamientos.

Si algo deja claro diciembre 2025 es que la industria sigue apostando por la calidad y la continuidad, con experiencias cada vez más profundas y universos que se expanden constantemente.