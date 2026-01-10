El actor Timothy Busfield enfrenta orden de arresto por abuso infantil

Las autoridades de Nuevo México emitieron el viernes una orden de arresto contra el director y actor ganador de un premio Emmy Timothy Busfield de 68 años, que se enfrenta a un cargo de abuso sexual infantil.

Un investigador del Departamento de Policía de Albuquerque presentó una denuncia penal en apoyo del cargo, que afirma que un niño denunció que Busfield lo tocó de forma inapropiada. Los actos supuestamente ocurrieron en el rodaje de The Cleaning Lady, una serie de televisión que Busfield dirigió y en la que actuó.

El niño dijo que el primer incidente ocurrió cuando tenía 7 años y Busfield le tocó tres o cuatro veces. El actor supuestamente le tocó cinco o seis veces en otra ocasión cuando tenía 8 años.

La madre del niño informó a los Servicios de Protección Infantil que el abuso ocurrió entre noviembre de 2022 y la primavera de 2024, según la denuncia.

El abogado y el agente de Busfield no respondieron de inmediato a los correos electrónicos solicitando comentarios a última hora del viernes.

La orden de detención, firmada por un juez, indicaba que el cargo es por dos cargos de contacto sexual criminal con un menor.

Según la denuncia, el niño, al que sólo se identifica por sus iniciales, ha sido diagnosticado con trastorno de estrés postraumático y ansiedad. Una trabajadora social documentó que había tenido pesadillas en las que Busfield le tocaba y se despertó asustado.

Según se informa, el niño tenía miedo de contárselo a nadie porque Timothy Busfield era el director y temía enfadarse con él.

La investigación comenzó en noviembre de 2024, cuando el investigador respondió a una llamada de un médico del Hospital de la Universidad de Nuevo México. Los padres del niño habían ido allí por recomendación de un bufete de abogados, según la denuncia.

The Cleaning Lady se emitió durante cuatro temporadas en Fox, finalizando en 2025. Protagonizaba Elodie Yung como una doctora camboyana que llega a Estados Unidos para recibir tratamiento médico para su hijo, presencia un asesinato de una mafia y acaba convirtiéndose en limpiadora para el crimen organizado.

El programa fue producido por Warner Bros., que según la denuncia llevó a cabo su propia investigación sobre las acusaciones de abuso, pero no pudo corroborarlas.

Busfield es conocido por sus apariciones en The West Wing, Field of Dreams y Thirtysomething, esta última le valió un Emmy a mejor actor de reparto en una serie dramática en 1991.

Está casado con la actriz Melissa Gilbert. No hubo respuesta inmediata a un correo electrónico enviado a su publicista.