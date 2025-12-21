El terrible caso Mercedes Sánchez Jurado: Exhibe a su mamá por burlarse de su abuso | VIDEO

La creadora de contenido Mercedes Sánchez Jurado, conocida en redes por su usuarios @mercedes_jurado, se abrió con sus seguidores y contó el abuso que vivió de niña y exhibió que su madre no la apoyó y hasta se burló de ella en ese entonces y actualmente también.

Todo comenzó cuando Mercedes subió un primer video grabando a su mamá de espaldas y el video lo acompañó de la leyenda: “Ella nos hizo pedazos a mis hermanos y a mí, pero nadie se dio cuenta porque no hubo sangre”.

Este video causó gran revuelo en redes sociales y muchas reacciones, en las que los usuarios empezaron a señalar que posiblemente su mamá vivió algunos traumas y que por eso no pudo cuidarlos bien, sin embargo, otros más le externaron su apoyo a la tiktoker.

En otro video Mercedes Sánchez volvió a grabar a su mamá y le reclamó de frente todo lo que ella vivió de niña, entre esas situaciones le reclamó el abuso sexual que sufrió a los 6 años y así reaccionó su madre.

Mercedes Sánchez Jurado narra el terrible momento de su abuso y así fue la reacción de su mamá

En la grabación Mercedes Sánchez le empieza a reclamar a su mamá que cuando ella tenía seis años sufrió abuso sexual de parte de una persona cercana a la familia, sin embargo, la creadora de contenido le dice a su mamá que ella no hizo nada cuando le contó que un sujeto la violó.

“Me llevaste con mi violador a convivir y me pateabas y me decías: ‘lárgate para tu petate porque me vas a mear’. Te dije: ‘Amá me violó Yeyo’ y tu me pateabas y me decías que te iba a mear”, contó Mercedes, al tiempo que su mamá le decía loca y que era mentira todo.

“Me dijiste: ‘¿Te violó Yeyo? jajajaja entonces ya no eres señorita’“, contó Mercedes, asimismo, dijo que ella le contó a su mamá que fue algo que le dolió mucho, a lo que en la grabación la señora le respondió a su hija: ”¿Y te gustó’“.

@mercedes_jurado Respuesta a @Mayra mi mamá nunca nos a querido mija nunca ♬ sonido original - Mercedes Sánchez

Mercedes le recodó a su mamá que hace poco le volvió a reclamar y que la señora le contestó que ella tuvo la culpa, la hermana de la creadora de contenido confirmó los dichos de la señora.

El video dura 4 minutos y aunque la señora niega todo, Mercedes se nota con mucho dolor por dentro por todo lo que vivió.

Usuarios están indignados por el caso de Mercedes Sánchez y celebran que ella alce la voz

Los usuarios le expresaron su apoyo y le dijeron que no se quedara callada que alzara la voz de todo lo que le pasó.

“Con ese “y te gustó” la desconozco“, ”Grítalo mercedes, reclámale, alza la voz por esa niña de 6 años“, ”No todas las mamás son buenas”, “Por esta razón hay muchos ancianos abandonados y en situación de calle“, ”¿Y te gustó? wey!!! cómo le pudo decir eso a su hija", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Los usuarios le recomendaron a Mercedes alejarse de su mamá para siempre, a lo que la creadora de contenido subió otro video llorando en el que contó, muy afectada, que su mamá le destruyó la vida a ella y a sus hermanos.

Dijo que a pesar de todo lo que la mamá les hizo, ella siguió pendiente de cuidar a la señora y de ser buena hija, porque ella quería que su madre la quisiera, la aceptara y la protegiera, pero lamentablemente eso no pasó nunca.

Contó que la señora se fue a Las Vegas a quedarse con otro familiar, pero ya no la quiere tener cerca y la va a seguir apoyando de lejos, pese a todo el daño que les hizo.

Mercedes Sánchez Jurado dijo que ella sabía que al exponer a su madre iba a dividir opiniones, pero era algo que iba a hacer porque estar harta de que su madre la desprecie

En otro video una de las hermanas de Mercedes Sánchez Jurado se abrió y contó otras de las situaciones de maltrato extremo que vivieron en la familia, dijo que a ella su papá la ahorcó con una soga por haber quebrado un cuadro y a otro de sus hermanos le hizo una herida con una motosierra en un pie.