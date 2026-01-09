La icónica cantante estadounidense Christina Aguilera, conocida por su poderosa voz y éxitos como “Genie in a Bottle”, “Beautifuly Dirrty”, anunció su regreso a México para este 2026.

El concierto se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y promete ser uno de los espectáculos más esperados del año. Conoce la fecha y cuándo puedes comprar tus boletos para esta noche única.

Christina Aguilera en México: Fechas, preventa y venta de boletos

Christina Aguilera, intérprete estadounidense, dará un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 17 de marzo a las 8:00 pm.

El Palacio de los Deportes está ubicado en Añil 667, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México, CDMX. Es uno de los recintos más emblemáticos de la capital y se encuentra cerca de la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro.

Preventa y venta de boletos para el concierto de Christina Aguilera en México

La preventa de boletos para el concierto de Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes es exclusiva para clientes Banamex e iniciará el 15 de enero de 2026 desde las 11:00 am.

Mientras tanto, la venta general comienza a partir del 16 de enero de 2026 en el sitio web oficial de Ticketmaster.

Los boletos estarán disponibles en diferentes zonas del recinto, con precios variables según la ubicación que elija cada fan. OCESA, la empresa organizadora, recomienda al público adquirir sus entradas con anticipación debido a la alta demanda esperada para el concierto.

La última vez que Christina Aguilera vino a México

Christina Aguilera se presentó en el festival Tecate Emblema en mayo de 2024, donde compartió escenario con artistas internacionales y deleitó al público con un repertorio de sus grandes éxitos. Hacía casi siete años que no ofrecía un concierto en solitario en el país.

Además, la intérprete de 46 años dio un concierto en La Feria de San Marcos 2024. Su última presentación individual fue en 2019, también en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira internacional.

El regreso de Christina Aguilera a México en 2026 es un hecho. Si eres fan de la cantante, toma nota de la información que te brindamos para que te pierdas de un concierto en el que seguro la famosa deslumbrará al público con sus pulidas interpretaciones y vestuarios icónicos. Transpórtate a los inicios del 2000 y revive los éxitos que marcaron el pop de la época.