¿Quién es Sinaka, Matías Muñoz, y de dónde es este artista urbano?

La escena musical urbana ha encontrado un nuevo referente indiscutible en Sinaka. Con apenas 24 años, el cantautor y productor Matías Muñoz ha logrado una transición meteórica, pasó de ser un artista independiente a liderar las prestigiosas listas de Billboard y Spotify.

Su éxito radica en una fórmula que parece infalible, revivir la estética y el sonido del reguetón de la “vieja escuela”, adaptándolo al consumo digital actual.

Nacido el 15 de enero de 2002, en Chile, Muñoz inició su camino en 2020 autoproduciendo pistas de trap desde la Región de Valparaíso. Sin embargo, su carrera dio un giro definitivo en 2023 tras mudarse a Santiago.

El artista chileno encabeza el género en su país ı Foto: Redes sociales

Este cambio de aires trajo consigo una evolución hacia un estilo conocido como Y2K, que recupera la esencia de los años 2000 y que rápidamente conectó con las nuevas generaciones.

En 2024, su álbum Kema fue destacado por la revista Rolling Stone como uno de los mejores discos latinos del año, y para inicios de 2026, su éxito “Senda bellakona” ya sumaba más de 5 millones de reproducciones, consolidándolo como el artista número uno en su país.

Recientemente, Sinaka se ha vuelto tendencia no solo por su música, sino por la difusión no consentida de un video íntimo en redes sociales.

A diferencia de otros artistas que optan por el silencio, Matías enfrentó la situación con un tono desafiante a través de Instagram, asegurando que el intento de dañarlo solo incrementó su exposición mediática.

Lejos de verse afectado, aprovechó la atención para impulsar el remix de “Sentimiento Mágico”, demostrando una gran capacidad para gestionar las crisis en la era de la información.

Con su más reciente álbum, El nuevo sonido, Sinaka reafirma que la “Nueva Industria” chilena está lista para la exportación global.

Con colaboraciones internacionales de peso y una presencia constante en el Top 20 de Billboard, el joven productor demuestra que el reguetón chileno tiene identidad propia y un futuro brillante en el mercado internacional.