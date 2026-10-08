Fallece mujer que fue desalojada en España

La muerte de María del Carmen Abascal, de 87 años, quien fue desalojada de su vivienda en Madrid después de vivir allí más de 70 años, desató ayer nuevas protestas multitudinarias en España, en medio de una crisis por el aumento de rentas que llevó al presidente Pedro Sánchez, a convocar elecciones anticipadas.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid confirmó el fallecimiento de la mujer, quien permanecía hospitalizada desde el 23 de septiembre por ansiedad severa y agotamiento. Ese día, policías y trabajadores sociales la sacaron en camilla de su departamento, por el Parque del Retiro.

Tras conocerse la noticia, miles de personas marcharon desde la Puerta del Sol hasta el Parlamento al grito de “¡Esto no es una muerte, es un asesinato!”. También hubo movilizaciones en Barcelona. Hasta ahora, no se ha informado la causa del fallecimiento.

El dato: Las emociones se transformaron en ira entre los manifestantes reunidos cerca del Parlamento español, que coreaban “¡Maricarmen vive, la lucha continúa!”.

Maricarmen, como se le conocía, perdió su hogar después de que un fondo de inversión adquiriera el inmueble y la empresa propietaria aumentara considerablemente el alquiler. Su caso provocó una ola de indignación que incluyó campamentos de protesta en Madrid.

Días después del desalojo, su abogado consiguió un acuerdo de ocho años para que regresara a su vivienda con la misma renta. Sin embargo, la mujer estaba en recuperación antes de firmar el contrato y nunca salió del hospital.

El presidente Pedro Sánchez expresó sus condolencias a la familia y aseguró que sentía la pérdida como propia. Desde Podemos, Ione Belarra e Irene Montero calificaron lo ocurrido como un asesinato. Izquierda Unida también denunció que el desalojo pudo evitarse.

Por su parte, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, afirmó que la especulación inmobiliaria y las ganancias obtenidas por los alquileres afectan la salud y la vida de las personas.

Mientras, los dirigentes sindicales Pepe Álvarez, de UGT, y Unai Sordo, de Comisiones Obreras, responsabilizaron a un sistema que dejó a Maricarmen Abascal sin vivienda.

El líder opositor Alberto Núñez Feijóo pidió respeto y rechazó aprovechar políticamente el fallecimiento. Por su parte, Vox responsabilizó a Pedro Sánchez de la crisis.

En este contexto, UGT y Comisiones Obreras convocaron a una huelga general para el 11 de noviembre, con demandas de mejores salarios, vivienda digna y control de precios ante la inflación.

La protesta ocurrirá antes de las elecciones del 29 de noviembre, convocadas después de que el Congreso rechazara medidas para frenar los desalojos y contener los alquileres. Pedro Sánchez anunció que presentará dos nuevos decretos ante una comisión legislativa especial.

El mandatario también enfrenta investigaciones por presunta corrupción que afectan a colaboradores cercanosy la crisis migratoria en Ceuta.

Durante la marcha, Guillermo Ruiz, técnico audiovisual llamó a mantener las movilizaciones para impedir que otras personas sufran lo mismo que Maricarmen Abascal.