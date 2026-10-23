Resultados del Color Loto 229 del 22 de octubre del 2026.

El sorteo 229 del Color Loto, celebrado el jueves 22 de octubre del 2026, dejó como combinación ganadora roja 2 · verde 5 · verde 7 · negra 4 · negra 5 · negra 6.
Color Loto 229: números ganadores roja 2 · verde 5 · verde 7 · negra 4 · negra 5 · negra 6
- Números ganadores: roja 2 · verde 5 · verde 7 · negra 4 · negra 5 · negra 6
- Número de sorteo: 229
- Hora del sorteo: 23:40 horas
¿A qué hora juega Color Loto?
Color Loto se sortea los lunes y jueves a las 11:40 de la noche, hora de Colombia. El resultado se conoce unos veinte minutos después del sorteo, y esta nota se actualiza en cuanto el operador lo publica.
¿Dónde se juega y dónde se cobra?
Las apuestas se hacen en cualquier punto de venta autorizado del país y en los canales en línea de cada operador. Los premios menores se pagan en el mismo punto de venta presentando el tiquete; para los mayores hay que acudir a las oficinas del operador con el tiquete original y la cédula. El plazo para reclamar es de un año desde la fecha del sorteo.
Verifica siempre con la fuente oficial
Estos resultados se toman de los registros publicados por los operadores de cada juego. Los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial de cada sorteo, firmada por los delegados y las autoridades presentes.
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