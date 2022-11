Atentan contra el exprimer ministro de Pakistán durante evento político

El exprimer ministro de Pakistán, Imran Khan, resultó herido en un ataque direct o e n el que falleció una persona y siete simpatizantes sufrieron heridas de bala.

Autoridades y testigos reportaron que el incidente ocurrió cuando el exlíder y seguidores realizaban un evento de campaña a bordo de un camión en calles de Punjab con rumbo a Islamabad, de repente se escucharon varias detonaciones de arma de fuego desatando el pánico entre la multitud.

El agresor, identificado como Faisal Butt, disparó de manera directa contra el exmandatario, quien dejó el gobierno apenas hace unos meses, pero sólo le provocó una herida en la pierna, misma que no puso su vida en riesgo, de acuerdo con el gobierno.

Lamentablemente en el atentado falleció un seguidor de Khan y varias personas más resultaron heridas, antes de que el atacante fuera detenido, pues se reveló que uno de los simpatizante lo identificó cuando pretendía huir, entonces lo persiguió y acorraló con ayuda de más personas que se le sumaron.

Tras los hechos, las autoridades confirmaron que se trató de un ataque directo contra el ex primer ministro, pues fuentes del gobierno señalaron que el sospechoso declaró que su objetivo era Khan, de acuerdo con agencias como Associated Press, aunque no queda claro cuál fue fue el motivo del presunto intento de asesinato.

En tanto, medios locales indicaron que tras su aprehensión las autoridades decomisaron un arma semiautomática, presuntamente una nueve milímetros.

