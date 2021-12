Bancos de sangre de EU, en el nivel más bajo de la década por falta de donantes sanos

Los bancos de sangre de Estados Unidos luchan por mantener sus reservas de emergencia, y el suministro nacional de este mes cayó al nivel más bajo de la última década.

Según la Cruz Roja Americana, que suministra aproximadamente el 40 por ciento de la sangre en EU, la escasez se debe principalmente a la falta de donantes sanos.

Según Chris Hrouda, presidente de servicios biomédicos de la Cruz Roja Americana, incluso teniendo en cuenta la temporada, el suministro de sangre sigue siendo extraordinariamente bajo.

no te pierdas: Mujer otorga perdón, saca de la cárcel y se casa con hombre que le lanzó ácido a la cara

Crisis por las pocas reservas en bancos de sangre de EU

La preocupación por la variante ómicron del coronavirus, altamente transmisible, la expansión masiva del trabajo a distancia y las cancelaciones de eventos de donación de sangre han agravado probablemente las dificultades habituales a las que se enfrentan los bancos de sangre durante el invierno.

“Este es el mayor reto que he visto en mis 30 años en el negocio”, declaró a The New York Times. “Simplemente nos gusta mantener tres días de inventario. Estamos luchando por mantener un día”.

Cancelan cirugías en hospitales por falta de donantes sanos

Una vez donada la sangre, tarda tres días en ser analizada antes de estar disponible para su uso.

Según la Cruz Roja, la escasez de sangre ha obligado a algunos hospitales a cancelar cirugías, como relata Independent en Español. En otros hospitales, los trabajadores médicos tienen que monitorear de cerca el uso del líquido que salva vidas.

AHM