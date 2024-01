Caen 2 de Chone Killers por el asesinato de fiscal

Dos presuntos homicidas fueron capturados a menos de 24 horas del crimen del fiscal en Guayaquil César Suárez, mientras sigue la búsqueda de los cómplices.

Víctor Herrera, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional de Ecuador, adelantó que los sospechosos, un sicario y el conductor de un taxi, pertenecen al grupo delictivo Chone Killers, ligado a Los Tiguerones, presuntos responsables de la toma del canal TC Televisión la semana pasada.

También se detalló que los criminales identificados como Christian y Ángel, quienes interceptaron al funcionario cuando se dirigía a una audiencia, fueron localizados tras varios allanamientos en los que decomisaron un auto calcinado, en su intento por borrar la evidencia, y una motocicleta usados en el crimen atroz, en el que según la familia atrajeron a Suárez Pilay con engaños.

Sin embargo, aún faltan al menos dos implicados más, según información actualizada, mientras que los aprehendidos ya fueron enviados a prisión preventiva al confirmar su participación gracias a la pistas recabadas en la escena del crimen. Pero todavía no hay indicios del presunto móvil, hasta el momento.

Y se reportan varias líneas de investigación, pues miembros de ese grupo estaban en la mira o fueron procesados por el fiscal especializado en delincuencia organizada y uno de sus casos más polémicos era el llamado Metástasis, red con la que un capo infiltró al Estado.

Al respecto, la familia de Suárez demandó abundar en un posible engaño. Un pariente reveló a la agencia EFE que el funcionario recibió una llamada minutos antes del homicidio, hecho que difundieron medios locales.

Con esta acción se presume que lo atrajeron, pues no dio detalles del destino al que se dirigía, y fue acribillado en una emboscada; no obstante, no descartan que alguien de la dependencia judicial “vendiera” al hombre que fue velado ayer y encabezaba el caso de terrorismo contra un medio de noticias.

Versión de una supuesta entrega que ya adelantaba el exministro del Interior José Serrano, quien está en el radar de la Policía por divulgar información privilegiada, pues en redes sociales informó que la víctima solicitó un expediente ligado a la esposa del capo José Adolfo Macías, Fito, prófugo de la justicia.

Asimismo, se reportó que unos mil uniformados inspeccionaron por cuarta vez la penitenciaría en Guayas, la misma de la que se fugó el cabecilla de Los Choneros al fingir un problema médico. De acuerdo con las Fuerzas Armadas, ayer sacaron de las celdas a todos los internos, a quienes desnudaron en busca de objetos prohibidos, como armas y hasta pistas ligadas al crimen del fiscal de Guayaquil, así como a actos de violencia cometidos en las últimas semanas.