En Canadá se lanzan contra TikTok, Meta y Snapchat por afectar aprendizaje escolar

Juntas escolares de Canadá demandaron a gigantes de las redes sociales como TikTok, Meta y Snapchat debido al impacto negativo de esas plataformas digitales en el aprendizaje de los estudiantes.

Directivos de Toronto, Peel y Ottawa externaron sus preocupaciones al acusar que fueron creadas y orientadas para un uso compulsivo, lo que exacerba la crisis de salud mental juvenil.

Alegan que estas plataformas alteraron significativamente la forma en que los niños piensan, se comportan y aprenden, lo que generó desafíos adicionales para los profesores en la gestión de las consecuencias de esta influencia.

Los cargos no sólo apuntan a las redes individuales, sino también a las empresas matrices. Meta Platforms, Inc., propietaria de Facebook e Instagram, y Snap Inc., dueña de Snapchat, así como ByteDance Ltd., matriz de TikTok, de acuerdo con Associated Press.

Estas acusaciones reflejan una tendencia más amplia, ya que docenas de entidades en Estados Unidos, incluyendo California y Nueva York, también emprendieron acciones legales similares contra Meta, en medio de debates sobre evidentes fallas de seguridad que exponen a los menores a otros riesgos.

Ante esta situación, las juntas escolares de Canadá denunciaron los daños y perjuicios, pues la interrupción del aprendizaje de los alumnos y del sistema educativo es resultado directo de las prácticas de estas plataformas.

En respuesta, una portavoz de Snap Inc., Tonya Johnson, defendió a Snapchat, quien atajó que el enfoque de esa red social es mantener a los usuarios conectados con sus amigos y enfatizó que a diferencia de otras plataformas no involucra "likes" o comentarios públicos.

