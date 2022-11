Cerrada disputa con avance marginal de los republicanos

Con al menos 10 entidades aún en la fase de recuento para definir hasta 40 asientos, la mayoría en la Cámara de Representantes en Estados Unidos continúa en una cerrada disputa, pues aunque los republicanos conservan una ligera ventaja, los demócratas los siguen muy de cerca.

A dos días de las elecciones el panorama sigue en total incertidumbre. Con un máximo de 210 escaños (al ganar ocho que eran del rival) no hay claridad en favor de los aliados de Donald Trump para reconocerlo como el ganador, pues en un día sólo sumaron tres escaños más a su acumulado, lo que los mantiene todavía lejos de los 218 para consolidarse y hacerse del control.

Aún sin la “ola roja”, que republicanos presumían, las probabilidades de lograr la superioridad son muy amplias. Sin embargo, la duda sigue en si el total será suficiente para obstaculizar las leyes del presidente Joe Biden durante los próximos dos años, especialmente en términos económicos, como prometieron en campaña si arrebataban el poder a los demócratas, específicamente por la inflación.

Según la última actualización algunos distritos reportan escrutinios muy bajos de apenas entre 26 y 32 por ciento, a 48 horas de que cerraran los centros de votación, lo que hace imposible adelantar la confirmación del sector, a falta de conocer a los ganadores de hasta 10 por ciento de los 435 cargos que se renovaron el pasado 8 de noviembre.

Ello pone en la mira a estados como Arizona, California, Nevada, Nueva York, Oregon y Washington, entre otros, para precisar cuántos escaños repartirán por bando, pues con lo apretado que sigue, la balanza podría inclinarse a cualquier sector, pues son más los distritos que están pendientes que la diferencia actual entre partidos, y dichos puntos son históricamente los más peleados.

Entre éstos destaca el caso de California, en donde aún se revisan más de la mitad de los cargos disponibles, y Arizona, en donde la Junta Electoral de Maricopa, el distrito más grande del estado, confirmó que aún les faltan por abrir unas 300 mil boletas, mismas que podrían comenzar a contar a partir de hoy.

Incluso, el líder del sector, William Gates, confirmó a CNN que por la confirmación de las firmas este proceso concluirá hasta la próxima semana, mientras que The Associated Press expuso que las fallas en las máquinas obligaron a separar hasta 17 mil boletas, mismas que por esos errores aún no son contabilizadas, hecho del que se sostienen los republicanos extremistas para ejercer presión en torno a posibles irregularidades.

Cabe destacar que de momento ambos partidos volcaron los reflectores en este recinto, pues aunque faltan menos lugares por definir en el Senado, en dicha Cámara el resultado se retrasó casi un mes, debido a que habrá una segunda vuelta en Georgia, pero es clave porque ahí los republicanos podrían bloquear a los candidatos a cargos relevantes.

Aunque no hay definición, los del lado de la oposición ya juegan sus cartas para meter presión al rival, pues el líder de la actual minoría republicana en este recinto, Kevin McCarthy, adelantó su propuesta para mantener las riendas de la bancada, al mostrarse confiado en amarrar la mayoría, y ya mueve sus fichas para dar paso a la transición.

De acuerdo con medios estadounidenses, quien ganó la reelección en California solicitó el apoyo a los ganadores de esta contienda para mantenerse como líder del partido y así convertirse en el sucesor de Nancy Pelosi, actual líder de la Cámara baja.

En dicho escrito aseveró que es muy probable que “lograremos nuestro objetivo de recuperar la Cámara”, al superar por más de 20 escaños a quienes les pisan los pies en esta disputa.

DUDAN DE EFECTO TRUMP

La polarización entre la población luego de las elecciones ya se extendió al sector político, pues algunos grupos siguen cuestionando si el factor Donald Trump fue un impulso o fue lo que evitó que arrasaran como se anticipaba, mientras el magnate se lanzó contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pues de momento parece el único que podría pelearle la candidatura presidencial republicana en 2024.

Pese a que se reveló que más de un centenar de trumpistas que empujaron las teorías de que hubo fraude en 2020 ganaron esta semana, no todos están contentos con el resultado, pues no descartan que el exmandatario, investigado penalmente, les haya costado algunos de los distritos o resulte contraproducente, pensando a futuro.

Pero el expresidente ya busca cerrarle el camino a su rival de Florida, pues según medios de EU contactó a algunos aliados por correo electrónico para cuestionar la “lealtad” de ese gobernador.

En tanto, integrantes del partido ya alzan la voz ante la posibilidad de que sea su aspirante, cuando cuentan con un perfil como el DeSantis, reelecto en su estado, para contender en dos años por la Casa Blanca con Biden, si va por otro mandato, o ante cualquier demócrata.

Al respecto, la vicegobernadora de Virginia, Winsome Sears, quien respaldó la reelección de Trump en 2020, decantó volver a apoyarlo, pues dijo que las intermedias fueron un medidor y reflejó que los votantes quieren otro líder, hecho al que no respondió el magnate.