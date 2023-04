Foto de embarazada herida tras bombardeo en Mariupol gana el World Press Photo 2023

Una de la fotografías que muestra a una víctima de un bombardero en la guerra en Ucrania fue reconocida en la categoría Mejor foto del año en el World Press Photo 2023.

La imagen tomada a sólo dos semanas de que estallara el conflicto muestra a personal de emergencias trasladando en una camilla a una mujer embarazada, identificada como Iryna Kalinina, tras resultar herida en el vientre en el ataque contra en hospital materno infantil en Mariupol.

Esta fue la fotografía de la mujer embarazada que fue rescatada con vida en Mariupol. AP

Evgeniy Maloletka, de AP, el autor

La fotografía fue hecha por el fotógrafo y cineasta Evgeniy Maloletka, de The Associated Press, quien admitió que, aunque se convirtió en una imagen que alcanzó al mundo entero, es un momento “que quiero olvidar todo el tiempo, pero no puedo. Esta historia siempre estará conmigo”, reconoció en una entrevista el originario de Zaporiyia previo a la entrega del reconocimiento por retratar la cruda realidad de una invasión que suma 421 días de fuertes combates en los que cada día pierden la vida miles de ciudadanos

Y destaca que ésta fue una de las primeras imágenes que mostraba a los más inocentes golpeados por esta guerra, mujeres y niños, principales pacientes de ese centro médico, luego del impacto de misiles contra el inmueble ubicado en la ciudad portuaria, misma que ya visitó Vladimir Putin desde que comenzó el conflicto.

Sin embargo, en su momento las fuerzas invasoras rechazaron que fuera un ataque contra supuestos civiles al denunciar que dicho centro era usado por las tropas de Volodimir Zelenski para almacenar armamento.

Evgeniy Maloletka, de AP, durante su discurso al ganar el premio. AP

'Estamos orgullosos'

Directivos de AP destacaron labor de su fotógrafo demostró “los estándares más altos del fotoperiodismo al capturar un ‘momento decisivo’”, de acuerdo con declaraciones de Julie Pace, vicepresidente senior y editora ejecutiva de la agencia.

Y agregó que sin su valor para estar en el momento exacto “poco se sabría de uno de los ataques más brutales de Rusia”, reflejando el horro que Ucrania y el mundo estaban denunciando. Ademas, resaltaron que Maloletka llegó a esa ciudad justo el día en que comenzó la invasión que aún no tiene fin y junto a un colega permaneció en la zona unas semanas hasta que lograron escapar del conflicto, luego de meses de cubrir las tensiones entre Rusia y Ucrania, pues desde el 2014 dio seguimiento al conflicto en el que Moscú se anexó Crimea.

En tanto, el director de fotografía de AP resaltó que esa imagen “se quedó grabada en la memoria colectiva del mundo”, pues la mayoría de la población recuerda este momento a más de un año de tomar esa cruda imagen.

En Mariupol, cerca de 120 civiles que vivían junto a la planta siderúrgica Azovstal en expansión se fueron a través de corredores humanitarios, el año pasado. Foto: Reuters

¿Qué fue de la víctima?

Durante el ataque en Mariupol, Iryna Kalinina fue una de las mujeres que resultó herida por lo que de inmediato fue trasladada porque la lesión en el vientre ponía en riesgo su salud y la del bebé.

De acuerdo con medios locales, a la mujer de apenas 32 años de edad se le practicó una cesárea de emergencia casi media hora después del ataque en Mariupol. Ivan, esposo de Iryna, relató a la BBC meses después que tenían pensado nombrar a un bebé Miron, por la palabra rusa Mir que significa paz, lamentablemente no pudieron salvar al bebé y finalmente ella también falleció, por lo que fueron enterrados juntos en un cementerio en la región durante el primer mes de esta guerra.