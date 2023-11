“Gritemos juntos”, claman para que rehenes vuelvan

Con la esperanza intacta, familias de víctimas de Hamas piden unir voces para garantizar el retorno de los 240 rehenes, entre ellos los mexicanos Ilana Gritsewsky y Orión Hernández.

A 39 días del ataque terrorista cerca de Gaza, padres, hermanos y tíos de los retenidos coincidieron en que se necesita de todos, Gobierno, población y prensa, para que vuelvan, mientras Israel busca que el enemigo permita a la Cruz Roja Internacional ver a quienes tiene encerrados desde el pasado 7 de octubre.

La madre de Ilaºøna, Miriam Camhi, insistió desde el Instituto Cultural México-Israel en alzar la voz para que ella no sea una víctima más, postura que enfatizó Jaim, hermano de la joven, al pedir pensar en ella como la mexicana plagiada por extremistas y no como una cifra más.

Tema por el que Camhi se reunió con diputados del Grupo de Amistad México-Israel para intervenir y lograr que la vuelva a ver. “Nunca pensé estar en la Cámara de Diputados para pedir ayuda para mi hija”, reveló entre lágrimas al abogar para que ella y Orión salgan de Gaza.

A su llamado se sumaron los israelíes Diego Engelbert, Ricardo Grichener, Itay Eidelman y Natalia Casaruti, quienes visitaron México para hacer más ruido en torno al conflicto y rechazar las condiciones de Hamas para el cese el fuego al recriminar que fomentan la guerra psicológica, pese a la mediación global.

En tanto, las Fuerzas de Defensa de Benjamin Netanyahu perpetraron el mayor golpe al rival al quitarle el control del cuartel general y la sede policial e ingresar al Hospital Al-Shifa.

Tras cinco semanas de ataques, el ejército derribó 200 objetivos y eliminó a mil combatientes y horas después elevó el asedio al desplegar un “operativo” en la instalación médica al insistir que debajo de ésta hay bases yihadistas en las que se esconden mandos y tienen a los rehenes, infraestructuras subterráneas en las que nació el bebé de una mujer secuestrada, según información de la embajadora israelí en México, Einat Kranz Neiger.

Sobre la toma de Al Shifa, Israel informó que llegaron tras pedir la evacuación de personal y pacientes, luego de hallar más túneles enemigos, ante lo que la Autoridad Palestina denunció que civiles quedaron en medio de disparos.

La operación ocurrió después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que éste era el único centro médico que operaba en la Franja y pidió a ambos bandos “pausas”, hecho que no sucedió tras la denuncia de médicos de que en ese sitio enterraron a 200 víctimas en una fosa tras nuevos ataques, con lo que superan 11 mil 300 muertos.

E Israel arremetió otra vez contra el secretario general del organismo, António Guterres. El diplomático israelí, Eli Cohen, exigió su renuncia, pues no es apto, no logró la paz y le exigió liberar a Gaza.

“Ilana merece que el país se ponga de cabeza”



La familia de Ilana Gritsewsky lleva 39 días “en pausa” sin saber nada de la joven de 30 años, pero su mamá y su hermano tienen la fe puesta en que regrese al recordar que hace unos meses seguía en México, pero viajó a Israel seis días antes del ataque de Hamas.

Jaim, su hermano y quien la describió como “lo más importante” en su vida, aseveró que ante la incertidumbre y terror ella “merece que todo el país se ponga de cabeza para que regrese”.

Junto a más familias de víctimas como Ilana, apuntó que en este momento son la voz de 240 hogares que esperan que los rehenes retornen sanos y rechazó tajantemente una tregua con el grupo que se llevó por la fuerza a su hermana al cuestionar a la prensa “¿cuántos días le darías?”, si les ocurriera un hecho similar, pues enfatizó que Ilana no es un número más sino un ser humano.

En tanto, Miriam Camhi recalcó que espera el día en que pueda abrazar de nuevo a Ilana, por lo que reza y voltea al cielo en busca de respuestas y ánimo, pues jamás pensó que tendría que mostrar la foto de su hija desaparecida para pedir ayuda.

“Queremos ahora a nuestras familias”



A cinco semanas de la guerra, Diego Engelbert, quien habló por su hermana, la pareja de ella y dos sobrinas, convocó a que “gritemos juntos” para que seamos la voz que hace falta para que todos sus seres queridos vuelvan.

Recalcó que nadie puede vivir así ante la angustia, pues hace falta gritar por su hermana Karina y dos jóvenes de 11 y 18 años que no han hecho ningún daño, mientras que los terroristas generan más dolor al relatar que usaron las fotos de una de ellas para abrir una página en redes sociales a su nombre.

Al mostrar las imágenes de cuatro familiares destacó que no olvida el mensaje que recibió de su hermana, una sobreviviente de cáncer, pues el pasado 7 de octubre lo llamó por apenas cinco segundos y le dijo casi en silencio que los terroristas estaban en su casa, lo que ahora describe como un grito que aún resuena en su cabeza. Y agregó que la sangre de las miles de víctimas en esta guerra no será de gratis al exigir apoyo contra el rival que insiste en una guerra psicológica al enfatizar que éste “no da flores, no da caramelos, no da abrazos; es un grupo terrorista que asesina gente, no sólo judíos”.

Para Ricardo van 39 días sin dormir



Aunque se dijo confiado en que Omer Wenkert vuelva, Ricardo Grichener, su tío, señaló que lleva 39 días sin dormir ante la situación del joven de 22 años, quien trabajaba en un restaurante hasta el pasado 7 de octubre.

En una plática con medios detalló que lo que más le preocupa es la condición médica de Omer, pues sufre una gastritis severa que le provoca sangrado e infección sin un tratamiento.

Sin embargo, insistió que confía en que sigue vivo tras ver fotografías e imágenes del día del secuestro masivo, en los que notó cuando se lo llevan en una camioneta atado y golpeado. Y recalcó que esta guerra fue provocada por Hamas al acabar con la paz y replicar acciones del Estado Islámico, al enfatizar que la pelea es contra los terroristas y no contra el pueblo palestino. Incluso, detalló que antes convivían con normalidad, pues como ingeniero y contratista da trabajo a cerca de 500 palestinos.

Mientras que su hijo Itai dijo que extraña a su mejor amigo en un acto en el que afirmó se ven forzados a hablar y no porque quisieran con tal de exigir el retorno de Omer.

Vive la pérdida entre la oscuridad y la luz



Natalia Casaruti afirmó que tras la muerte de su hijo Keshet —que en español significa arcoíris— decidió avanzar hacia la luz para apoyar a otros luego de que su vida cambiara por completo.

La madre del amigo del mexicano secuestrado, Orión Hernández, y la joven alemana asesinada Shani Louk comentó que cuando se enteró de todo creyó que su hijo, quien en días cumpliría 22 años, estaba vivo, pero lamentablemente eso no ocurrió y tras corroborar la terrible noticia decidió mantenerse con actitud fuerte y positiva.

Detalló que ante esta guerra y la pérdida de Keshet, para la que sintió que fue preparada, eligió entre “caerme a la oscuridad y salirme a la luz”, pues el segundo camino le mostró que la sangre del joven, mientras mostraba un tatuaje que se hizo por sus hijos, debe ser la última que corre en Israel, luego del ataque del pasado 7 de octubre cuando los terroristas mataron a mil 400 israelíes y extranjeros.

Y añadió que más allá de la tragedia hoy ve esta situación como una oportunidad para alzar la voz y hacer que otras mamás recuperen a sus hijos y sus familias lo más rápido posible.