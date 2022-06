Hombre recibe sueldo de 190 mil dólares por error; renuncia a su trabajo y se desaparece.

Un empleado chileno recibió por error 190 mil dólares de la empresa para la que trabajaba, tras lo cual renunció a su trabajo y se fugó con el dinero.

De acuerdo con medios locales, la transferencia de la insólita cantidad de dinero se debió a un error del área de Recursos Humanos de la empresa, debido a que se depositó de forma incorrecta la nómina del empleado, la cual era de 570 dólares quincenales.

En un inicio, el hombre fue quien se comunició con la empresa para consultar la situación tras darse cuenta de la cantidad de dinero que fue depositada en su cuenta.

La empresa pidió al hombre devolver el dinero y él en un inicio se comprometó a hacerlo, pero después cambió de parecer y decidió fugarse con dicha suma.

De acuerdo con Diario Clarín, el hombre afirmó que entregaría el dinero al día siguiente, aunque esta acción nunca ocurrió, por lo que la empresa intentó comunicarse con el trabajador.

Sin embargo, el trabajador no daría respuesta hasta que el pasado 2 de junio envió a su abogado a la empresa e informó por medio de una carta su renuncia; además, aseguró que no devolvería el dinero debido a que el error no fue suyo .

Por su parte, la empresa aseveró que emprendería acciones legales contra el hombre por "apropiación indebida".

RFH