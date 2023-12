Insiste Trump en cerrar frontera; va por 'dictadura' para lograrlo

El expresidente estadounidense Donald Trump reiteró su plan de cerrar la frontera al asegurar que si vuelva a la Casa Blanca en 2025 aplicará una “dictadura” de un día para garantizar la seguridad en la región.

Al ser cuestionado sobre posibles abusos si asume un segundo mandato, el favorito del Partido Republicano para enfrentar nuevamente a Joe Biden en las urnas aseveró que sólo aprovecharía “el primer día”.

Y aseveró a Fox News “Quiero cerrar la frontera”, confirmando su política antimigrante durante su primera gestión (2017-2021) y ante las presiones del conductor Sean Hannity en torno a posibles abusos o hasta represalias el magnate ironizó “adoro a este tipo (…) dice usted no va a ser un dictador’ y yo le dije ‘no, no, no, salvo el primer día” al insistir que su prioridad es cerrar la frontera.

Incluso atajó las presiones al señalar que es la administración actual la que abusa de su poder, sin hacer referencia a casos específicos, pero que apuntan a la supuesta persecución en su contra por intentar revertir las elecciones de 2020 y los reclamos por la presunto protección a Hunter Biden, por ser hijo del actual mandatario.

Al respecto, la Casa Blanca aprovechó las declaraciones de Donald Trump al advertir que deben creer que lo hará, según un comunicado de la directora de la campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, en un claro intento de atraer a quienes están en contra de la político migratoria del magnate que enfrenta casi un centenar de cargos.

Además destaca que sus declaraciones se dan en medio del choque entre la Casa Blanca y el Congreso para garantizar un paquete económico-militar a Ucrania, pero el Partido Republicano en la Cámara de Representantes rechazó las presiones de Biden, pues dicen que no seguirán financiando la guerra de ese aliado. Incluso, advirtieron al demócrata que se mantendrán firmes mientras éste no cambie la ley, pues buscan reducir drásticamente los cruces ilegales, por ello empujan que se retome la construcción del muro fronterizo, como impulsa en los individual Texas, el estado que más usan los indocumentados para ingresar a la nación para cumplir el llamado “sueño americano”.

