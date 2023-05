Fue intencional. Identifican a adolescente que chocó contra rejas cerca de la Casa Blanca

Autoridades de Estados Unidos identificaron al joven conductor que estrelló un camión cerca de la Casa Blanca como Sai Varshith Kandula, de sólo 19 años, y adelantaron que fincarán cargos de amenaza en su contra .

Horas después del incidente que movilizó a la seguridad de la zona, medios locales informaron que la Policía catalogó al sujeto originario de Missouri con ascendencia india como supremacista blanco, luego de que encontraran una bandera nazi en el camión.

Sin embargo, no se reveló si tiene vínculo con algún grupo de esa tendencia, mientras aquel sigue bajo custodia tras el incidente que las autoridades confirmaron ocurrió poco antes de las 22:00 horas del pasado 22 de mayo.

Seguridad de Estados Unidos trabaja en el lugar del impacto. Foto: Reuters

Fue intencional, confesó

Kandula enfrentará una larga lista de delitos luego de que admitiera que fue un acto intencional, pues rentó específicamente la unidad para impactarla contra la barricada del recinto del lado norte en Lafayette, según información de la seguridad del parque.

Entre los cargos resaltan asalto con arma peligrosa y amenazar con matar, secuestrar o hacer daño al presidente Joe Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris, e integrantes de su familia.

También se prevén imputaciones por allanamiento, destrucción de propiedad federal y conducción imprudente, aunque no se desveló el posible motivo del joven. Al respecto, el diario The Washington Post indicó, según un informe policial, que el sujeto no iba armado ni encontraron armas en la unidad, pero siguen las investigaciones para determinar cuáles eran sus planes.

Y es que autoridades buscan ahondar en su perfil para identificar el motivo o lazos que lo llevaron a realizar este hecho, pues se sabe que recientemente se graduó de preparatoria, etapa en la que se destacó como atleta, y su objetivo era convertirse en analista de datos.

Bandera nazi encontrada en el camión; provocó debate sobre presunta afiliación de responsable sobre movimiento supremacista. Foto: Reuters

Critican vinculación con supremacismo

Usuarios de Twitter y presuntos supremacistas criticaron y hasta se burlaron de las autoridades por identificar al sospechoso con el supremacismo blanco.

Ante el incidente, este sector guardó silencio inicialmente, pero tras la difusión de su fotografía lanzaron comentarios contras las autoridades al preguntarse qué les hizo ligarlo con esa tendencia además de la bandera. Y es que algunos internautas expusieron como supuesta prueba su tono de piel, pues el joven de 19 años no podría confundirse con un supremacista blanco.

