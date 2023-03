Intoxican con gases a más de 600 menores en escuelas de Irán

Centenares de niñas han sido envenenadas en escuelas de Irán, al menos desde el mes de noviembre del año pasado. Aunque ninguna ha perdido la vida, más de 650 han presentado problemas respiratorios, náuseas, mareos y fatigas.

Luego de varias declaraciones del viceministro de salud, muchos ciudadanos y ciudadanas comenzaron a especular sobre si todo esto se está haciendo a propósito para provocar el cierre de las escuelas y evitar que las niñas sigan recibiendo educación que las haga alzar la voz y luchar por sus derechos, a cambio de obligarlas, a través del envenenamiento, a quedarse encerradas en sus casas.

LEER MÁS (VIDEO) Pareja es condenada a 10 años de prisión por bailar en público en Irán

"Mi hija no siente las extremidades"

En declaraciones difundidas por la BBC, decenas de padres y madres de familia exigen justicia y piden que se aclare lo más pronto posible esta situación que tiene, por lo menos, a 650 niñas y adolescentes intoxicadas con gases en distintos hospitales de Irán.

"Soy una madre y mi hija yace en un lecho en el hospital y no siente las extremidades. La pellizco, pero no siente nada. Por favor, no envíen a sus hijas a la escuela", dice una mujer quien en un video mostró cómo su hija se encontraba aturdida, sin saber por qué.

En días anteriores, Younes Panahi, viceministro de Sanidad de Irán, declaró: "quedó en evidencia que alguien quería que todas las escuelas, especialmente las escuelas de niñas, se cerraran", sin embargo, poco tiempo después declaró a los medios de comunicación locales que sus palabras habían sido malentendidas.

Muchas de las niñas protestaron en sus escuelas tras la muerte de Mahsa Amini. Redes sociales.

194 niñas fueron envenenadas la última semana

Los reportes indican que las intoxicaciones comenzaron el 30 de noviembre, cuando 18 estudiantes de la Escuela Técnica Nour, fueron llevadas al hospital por presentar los síntomas que te enunciamos anteriormente. Desde ese momento, más de 10 escuelas para niñas han presentado estos ataques con gases tóxicos.

194 niñas de otras cuatro escuelas, ubicadas en la ciudad de Borujerd, fueron intoxicadas esta última semana. Todas ellas indicaron que olieron mandarina o pescado podrido, antes de caer enfermas.

Aunque no se ha determinado las causas de esta intoxicación masiva, algunos padres y madres iraníes aseguran que todo se debe a una represalia por protestar por la muerte de Mahsa Amini, quien murió a manos de la policía en septiembre pasado, por no llevar colocado de "manera correcta", su velo. Muchas de estas niñas y adolescentes mostraban su dedo medio a las imágenes del gobierno islámico ubicadas encima de sus pizarrones, lo que pudo haber causado la molestia de "activistas de línea dura que quieren copiar al Talibán de Afganistán".