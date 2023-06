Jefe mercenario de Wagner dice que sus hombres cruzaron hacia Rusia, dispuestos a llegar 'hasta el final'

El fundador de la fuerza mercenaria rusa Wagner, Yevgeny Prigozhin, declaró que sus hombres habían cruzado la frontera de Ucrania a Rusia y estaban dispuestos a llegar "hasta el final" contra el ejército ruso.

Los combatientes de Wagner habrían entrado en la ciudad meridional rusa de Rostov, dijo Prigozhin en una grabación de audio publicada en Telegram. También señaló que él y sus hombres destruirían a cualquiera que se interpusiera en su camino.

El viernes, Rusia acusó a Prigozhin de convocar un motín armado tras afirmar, sin aportar pruebas, que la cúpula militar había matado a un gran número de sus combatientes en un ataque aéreo y prometió castigarlos.

"Hemos cruzado la frontera estatal en todos los lugares. Los guardafronteras salían y abrazaban a nuestros combatientes. Ahora entramos a Rostov", afirmó en un audio publicado en su canal de Telegram.

"No combatimos contra niños, no matamos niños. El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, es el que mata niños, lanza soldados no preparados, incluyendo reclutas, a la guerra", agregó.

En tanto, desde Moscú se llamó a los mercenarios a "no cometer un error irreparable" y no cumplir las órdenes de Prigozhin, así como a "tomar medidas para su detención".

"Las declaraciones y acciones de Prigozhin son de hecho una llamada al inicio de un conflicto civil armado en territorio de Rusia", señalan.

