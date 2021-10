Mundo se aleja de meta climática con otro récord

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió sobre el crecimiento anual de los gases invernadero luego de reportar un nuevo récord en la materia, lo que va en contra del Acuerdo de París.

Alertó que mientras no se reduzcan no se alcanzarán las metas previstas, pues aunque la pandemia, por el cierre de actividades y confinamientos, debía representar una baja incidencia no se logró el objetivo, por el contrario se rebasaron las concentraciones de la era preindustrial, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés).

Es decir, el mundo llegará a la próxima década con tasas más altas que en 2010, lo que complica las apuestas para reducir sus emisiones en hasta 88 por ciento.

Y es que en los últimos años la quema de combustibles fósiles, como el petróleo y el gas, y la producción de cemento no se han frenado, prácticas que representan hasta dos tercios del calentamiento del planeta, lo que afecta la salud y bienestar de la población y futuras generaciones.

. Gráfico: La Razón de México

Por ello, el secretario general de la WMO que representó el informe, Petteri Taalas, sostuvo que estos resultados son un mensaje duro, con lo que presionan a las naciones a mejorar sus objetivos de cara a la conferencia de cambio climático en Glasgow, Escocia, pues esta contaminación es absorbida por los océanos y la biosfera.

Y ejemplificó la información con la región amazónica, pues dijo que pasó de ser un sumidero de carbono a una fuente de dióxido de carbono.

El científico refirió que el ritmo actual de concentraciones contaminantes conllevará al calentamiento global si no hacen algo para revertirlo.

Al respecto, la directora de la oficina de clima de la ONU, Patricia Espinosa, dijo que los datos actuales reflejan una desestabilización y reiteró que “no estamos ni cerca de donde la ciencia dice que deberíamos estar.