Reactivan a 2 millones luz tras penurias y frío

En el cuarto día de afectaciones dos millones de hogares en Texas recuperaron el suministro de luz, informó el gobernador Greg Abbott, justo el día en que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) anunció el envío 60 generadores para mantener en operación los hospitales.

Sin embargo, unos 224 mil usuarios de los casi cinco millones de afectados siguen a oscuras en medio de una de las peores tormentas invernales en la región, de acuerdo con el portal

poweroutage.us, que rastrea cortes al suministro en Estados Unidos.

Además, reporta que al menos cuatro condados siguen totalmente desconectados de la infraestructura con lo que ya rebasaron más de 90 horas sin electricidad, mientras que las fallas persisten en otras 40 regiones.

En tanto, el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (Ercot, por sus siglas en inglés) indicó que pese a las condiciones de emergencia logró estabilizar la generación y carga del sistema, horas después de que reportara que ya sumaban 1.6 millones sin incidentes.

“Las unidades generadoras han permanecido encendidas durante todo el día”, precisó el director de operaciones del sistema, Dan Woodfin, en un comunicado, pero advirtió que no se descartan nuevos cortes escalonados si se presenta una sobrecarga ante un consumo elevado o por las tormentas que se avecinan, aunque confía en que esto no sea necesario o si se retoma dicha práctica no se alargue tanto la afectación como en los últimos cuatro días.

No obstante, reiteró que continúan laborando para garantizar el suministro en las viviendas que siguen a oscuras, pues debido al clima no han podido restaurar los daños en la infraestructura desconectada, que requiere el envío de personal, pero hay zonas a las que por las nevadas y la caída de lluvia gélida se ha complicado el acceso.

Hasta el momento se desconoce si el restablecimiento del sistema está relacionado con el envío de generadores de la FEMA, luego de que el presidente Joe Biden declarara en emergencia a Texas, Oklahoma y otros estados, para que reciban este apoyo, así como suministros por el apagón que comenzó el pasado 15 de febrero.

Además, autoridades admitieron que mientras las condiciones climáticas se agravan por la falta de calefacción se ha registrado un aumento en hospitalización a causa de intoxicación por monóxido de carbono por quienes buscan paliar el frío gélido; según los últimos reportes en el país suman 46 fallecidos por las condiciones climáticas, entre ellos una mujer y sus tres nietos al interior de una vivienda en Houston tras un incendio presuntamente porque dejaron prendida la chimenea para protegerse de la onda gélida, por lo que el gobernador Abbott insistió que la región aún no está fuera de peligro.

Ted Cruz, Senador

Además, sigue la crisis por la falta de agua, debido a que algunas tuberías se tronaron por el congelamiento o no corre el agua por las condiciones.

SENADOR JUSTIFICA ESCAPADA

El legislador republicano Ted Cruz reconoció que viajó a Cancún, México, y aseveró que lo hizo por sus hijas no para huir del clima gélido y el corte en la electricidad en la entidad.

Luego de las críticas y hasta peticiones de renuncia tras ser captado el pasado 17 de febrero en un vuelo con su familia, el senador afirmó que lo hizo por sus hijas y que tenía previsto regresar a Texas un día después.

“Nuestras niñas pidieron hacer un viaje y queriendo ser buen padre volé con ellas”, aseveró en un comunicado al recordar que se suspendieron las clases por la tormenta y las menores tenían previsto un viaje con sus amigas.

Agregó que al igual que millones de afectados en Texas su familia también se quedó sin electricidad por lo que aceptó acompañar a sus hijas en este viaje, pero que a la distancia se mantenía en constante comunicación con su equipo en torno a las afectaciones y no se quedaría con sus hijas en Cancún. Horas después fue captado en el aeropuerto para viajar de regreso a Texas.