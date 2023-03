Retrasa NY otra vez decisión contra Trump; piden a gran jurado quedarse en casa

La posible imputación de cargos contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump sigue a la espera, debido a que se suspendió la reunión del gran jurado en Manhattan, Nueva York, de acuerdo con medios estadounidenses.

El primero en alertar del nuevo retraso fue Businnes Insider que informó que el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, solicitó a ese panel esperar hasta mañana 23 de marzo, mientras siguen las medidas de seguridad en el recinto donde se analiza el caso de presunto soborno del magnate, luego de que éste advirtiera que podría ser detenido, hecho que confirmó el portal Politico al precisar que se solicitó al jurado quedarse “en casa hoy”.

Posteriormente, fuentes ligadas al polémico proceso revelaron a The Associated Press que el jurado no se reunirá hoy sin especificar el motivo del cambio, un día después de escuchar nuevos testimonios, presuntamente en favor de quien busca de nuevo la presidencia.

Cabe señalar que esta semana el jurado sólo se ha reunido una vez, el pasado 20 de marzo, cuando sus encuentros habituales eran los lunes, miércoles y jueves.

En tanto, fuentes del gobierno aseguran que están muy cerca de la decisión contra Trump, aunque el fiscal Bragg ha evitado a la prensa ante las especulaciones sobre los cargos y posible arresto del exmandatario, mismo que el magnate aseguró que se concretaría el pasado 21 de marzo y aliados insisten que podría desatar fuertes disturbios a nivel nacional.

Además, destaca que tras una semana intensa de medidas de seguridad y algunas protestas en favor de Trump aún no revelan los cargos a imputar, luego de que presuntamente Donald Trump pagó a través de la Organización Trump y en secreto 130 mil dólares a la estrella porno Stormy Daniels para evitar que hablara sobre una supuesta relación extramarital con el magnate, pues ello pudo afectar su campaña. Al respecto, aliados insisten que este caso no disuade a Trump de ir por la candidatura presidencial del Partido Republicano al asegurar que sigue firme y todo esto se trata de una persecución política.

fgr