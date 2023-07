Rusia alienta una embestida nuclear por riesgo territorial

El Consejo de Seguridad ruso insiste en llevar la guerra contra Ucrania a un escenario nuclear ante el riesgo de perder territorio a manos de los defensores, luego de nuevos ataques con drones en Moscú.

Si la ofensiva de Volodimir Zelenski los despoja de las zonas que el invasor se anexó en el primer año del conflicto, como Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia, no quedará otra salida para la contraofensiva de Kiev, pues tal amenaza amerita “usar un arma nuclear”, amagó el vicepresidente del grupo que lidera la seguridad del Kremlin, Dmitri Medvedev, y exhortó a los locales a rezar para “que no se encienda un fuego nuclear global”.

Ante recientes derrotas territoriales, en las que el ejército ucraniano controla cada vez más kilómetros cuadrados en el frente de batalla en Donbás, el también exmandatario ruso alardeó a través de Telegram sobre la aplicación de un decreto emitido dos años antes de declarar la guerra, para justificar la escalada contra el rival al que acusa de nazi.

“No tendremos otra opción”, insistió ante las estrategias del ejército ucraniano de “liberar” los territorios tomados por líderes prorrusos y en los que alistan las primeras elecciones en casi un mes tras adherirse a la Federación Rusa.

Con lo que ratifica que Moscú no está dispuesto a perder tierras como el caso de Crimea, primer punto que arrebató a Kiev en 2014, y que es uno de los líderes con la postura más bélica, pues no es la primera vez que amenaza con armas nucleares, pues en múltiples ocasiones ha anticipado una inminente Tercera Guerra Mundial, aunque sus advertencias no se han cumplido en 17 meses.

No obstante, pese al fuerte amago, el aliado del líder Vladimir Putin reconoció la fortaleza de los oponentes, quienes hace un mes lanzaron una contraofensiva contra las bases enemigas instaladas en Donbás. Pero enfatizó que ese impulso sólo ha sido posible ante el amparo de potencias y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que le siguen suministrando armas.

En tanto, ambas naciones denuncian bombardeos rivales, pues Kiev informó ofensivas en Dnipro, Járkov, Jerson, Sumi y Donetsk, entre otras ciudades. Por separado, el invasor aseguró que su territorio también es blanco de ataques.

Además de la irrupción de tres supuestos drones ucranianos en Moscú, de los que sólo uno dio en el objetivo y causó severos daños en una torre de oficinas en el llamado corazón financiero ruso, agencias documentaron una explosión en un edificio de la Policía en Briansk, ubicado a poco más de 100 kilómetros de la frontera con la nación invadida desde inicios del 2022.

Pero los defensores garantizan nuevos avances con victorias en regiones cercanas a Bajmut, aunque la Defensa admite que el ritmo de respuesta es lento.

Y Zelenski celebró los avances al resaltar que, pese a que los bombardeos no dan respiro, sus fuerzas dan pasos firmes y a Rusia se le está devolviendo todo.

En medio del horror que dejan los rusos, el mandatario visitó a militares heridos en un hospital y centro de rehabilitación en Ivano-Frankivsk, entre ellos aquellos que han perdido extremidades, y les entregó medallas al valor por su heroísmo y sus hazañas en combate, pues son un ejemplo en defensa de la soberanía. Allí refrendó que Ucrania ha demostrado que es más fuerte de lo que creían y quienes ahora confían en su recuperación son la muestra de este importante crecimiento, pues el invasor no ha logrado los planes previstos.

Sin hacer referencia a los ataques con drones en Moscú, el líder defensor aseveró que los golpes contra ese régimen son un proceso inevitable, natural y justo.

“La guerra está regresando al territorio de Rusia”, externó ante la prensa en referencia a las bases militares y hasta centros simbólicos del régimen vecino. Hecho que respaldaron las fuerzas rusas al anticipar que Moscú enfrenta las consecuencias por la guerra.

Y Zelenski adelantó que al verse rebasados por el poder mostrado por las fuerzas ucranianas, no descarta que las tropas de Putin conviertan a su sector energético en un nuevo objetivo como en el invierno pasado.

Al enfatizar que harán todo lo posible por defenderse de sabotajes se reunió con líderes y mandatarios regionales para reforzar infraestructura clave con asignaciones presupuestarias especiales, pues es claro que el rival intentará repetir el “terror ruso” contra zonas civiles.

Pero no hubo respuesta directa del Kremlin que ayer conmemoró la celebración nacional del Día de la Armada.

Esta fecha fue usada por el régimen como acto político contra la nación invadida, pues Putin y su ministro de Defensa, Serguei Shoigu, mostraron su poderío marítimo tras la cumbre Rusia-África con un importante desfile con veleros, plataformas y submarinos en San Petersburgo y Kronstadt y reveló que este mismo año entregarán a los marinos 30 buques más, mientras presumió embarcaciones de exhibición modernas.