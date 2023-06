Titán. ¿Qué pasa con los tripulantes tras terminarse el oxígeno del sumergible?

El límite de 96 horas que se estimaba duraría el oxigeno del Titán, el sumergible que desapareció durante una expedición a los restos del Titanic, ha sido rebasado, por lo que las siguientes horas son críticas para el rescate de los cinco tripulantes, pues de no ser encontrados pronto podrían morir asfixiados.

Según el conteo establecido por la Guardia Costera de Estados Unidos, la tripulación debió quedarse sin oxígeno a las 7:15 de la mañana de este jueves 22 de junio (tiempo del Centro de México). Como el oxigeno es vital para sobrevivir, las personas a bordo del Titán comenzarán a sufrir ciertos síntomas y problemas de salud antes de morir.

¿Cuánto puede resistir una persona con poco oxigeno?

Aunque una persona puede pasar hasta 21 días sin comer y sobrevivir, con el oxigeno no es así, ya que el cerebro no puede aguantar más de cinco minutos sin oxígeno. Las células cerebrales mueren rápidamente tras quedarse sin él, señala el sitio Medline Plus de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

A medida que nos vamos quedando sin oxígeno, comenzamos a presentar síntomas como: dolor de cabeza, letargo, somnolencia y confusión, además que en nuestro cerebro inicia un proceso llamado: hipoxia cerebral, que si no es atendido pronto da paso a la anoxia.

Hipoxia cerebral

Según MedlinePlus, la hipoxia afecta las partes más grandes del cerebro y puede causar rápidamente la muerte o daño cerebral. El cerebro empieza a sufrir hipoxia mucho antes de que la persona la perciba, lo cual la hace muy peligrosa.

Además, la pérdida completa del suministro de oxígeno también provocan anoxia, una lesión cerebral grave que produce un daño en las funciones intelectuales de las personas que la sufren.

Cambio en la atención (distracción)

Falta de capacidad de discernimiento

Trastorno del habla

Movimientos descoordinados

Estado de inconsciencia y falta de reacción total (coma)

Ausencia de la respiración

Ausencia de respuesta de la pupila del ojo a la luz

Y ¿si disminuyen la cantidad de oxigeno para que dure más días?

Para que los tripulantes no mueran, lo que pudieron hacer es dosificar el oxígeno del Titán y alargar el tiempo que tienen antes de ser rescatados. Aunque está es una opción también trae consecuencias a la salud como la insuficiencia respiratoria.

Los niveles de oxígeno en sangre normales van desde 95 a 100 por ciento y aquellos menores de 90 se consideran bajos. Cuando el nivel es bajo, la sangre se queda sin suficiente oxigeno. Un nivel bajo de oxígeno en la sangre puede causar:

Dificultad para respirar y falta de aire

Su piel, labios y uñas pueden tener un color azulado.

Mucho sueño o perder el conocimiento.

Arritmia (latidos cardíacos irregulares).



Fatiga, el aletargamiento y la debilidad muscular.

Confusión.

Además, al haber poco oxígeno, el cuerpo comienza a acumular dióxido de carbono (CO2) que puede ser tóxico y letal para las personas que lo consuman.

En un espacio cerrado, este se acumula más rápido. Según explica El Confidencial, el CO2 actúa como un sedante y las personas se quedan dormidas.

Cabe señalar que la acumulación de CO2 en el Titán si puede ser un gran problema, ya que según los expertos en submarinos, éste sumergible no parecía llevar ningún tipo de sistema de eliminación de dióxido de carbono.

Fallas de electricidad pudieron provocarles hipotermia

Por otra parte, otro de los problemas a los que se enfrentan los tripulantes es la hipotermia, ya que si el Titán se quedó sin energía no hay nada que los mantenga calientes pues a la profundidad que están los rayos del Sol no llegan.

