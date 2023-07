Temen una escalada nuclear cuando arrecian los ataques

Los gobiernos de Ucrania y Rusia avivaron la tensión nuclear al acusarse mutuamente por supuestamente tratar de estallar la planta de Zaporiyia; sin embargo, especialistas descartaron un mayor riesgo, entre constantes alertas.

El presidente defensor, Volodimir Zelenski, advirtió que el invasor busca escalar la confrontación, hecho para el que usarán el principal complejo de Europa, pues, según datos obtenidos por Inteligencia, el rival colocó objetos sospechosos para volar puntos críticos de las instalaciones de las que se apoderó en marzo del año pasado.

Riesgo que confirmó su viceministra de Defensa, Hanna Maliar, al reportar que el enemigo prepara un acto terrorista, aunque podría apuntar contra otros blancos en regiones anexadas.

Aunque no saben si el objetivo son las unidades de energía, lanzaron una alarma a la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) ante una tragedia sin precedentes si hay una filtración radiactiva deliberada, hecho que se teme desde que estalló la guerra hace casi 500 días.

Sin embargo, Rusia desmintió las acusaciones y aseveró que son los defensores los que intentan crear daño “catastrófico”. El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, acusó que se trata de “una gran amenaza de sabotaje”, sin adelantar evidencia de esos planes a sólo unas semanas de que Kiev activó su contraofensiva.

Y ante esta situación expertos en el sector inspeccionaron las instalaciones y aseguraron que no se identificaron explosivos que pongan en riesgo a la región; sin embargo, el líder del organismo, Rafael Grossi, advirtió que el peligro es latente al ser material nuclear que puede sobrecalentarse en cualquier momento y sentenció “una planta nuclear no debe usarse como base militar”. Además, solicitó a las naciones en disputa permitir revisiones constantes, de lo contrario no podrían advertir un mayor peligro.

En tanto, los rusos mantuvieron su ruta ofensiva al atacar zonas civiles en Jerson y Leópolis.

Autoridades regionales informaron que nuevamente las fuerzas rusas lanzaron misiles contra su territorio al matar a una persona y herir al menos a nueve más, de los que al menos dos se reportan en condición crítica.

Y adelantaron que abrieron nuevos expedientes por presuntas violaciones a las normas de guerra, al detallar que varias víctimas son menores de edad.