Tiroteo apaga furor por título de Super Bowl: un muerto y 22 heridos

Un tiroteo enlutó la celebración por el campeonato de Kansas City en el Super Bowl LVIII con un saldo de un muerto y 22 heridos, entre ellos hasta once menores de edad, en el ataque armado número 49 en Estados Unidos, cifra que supera incluso el total de días transcurridos en 2024.

Casi al concluir el desfile de ayer por el único bicampeón de la NFL el caos se apoderó de los aficionados, quienes titubearon al confundir los disparos con el espectáculo, pero en cuestión de segundos salieron corriendo para alejarse sin saber de dónde provenía el atentado, que dicen inició cerca de Union Station.

En conferencia —la segunda tras el trágico hecho—, la jefa de la Policía de Kansas, Stacey Graves, confirmó que tres agresores fueron capturados y se recuperaron armas en el evento en el que se esperaba a un millón de asistentes, pero no reveló su identidad o el móvil de la agresión, pues sigue la indagatoria tras pedir al público a “abandonar el área”.

La funcionaria resaltó el informe de que seguidores de los Jefes participaron en un arresto. Un acto heroico del que dieron cuenta medios y residentes.

En redes sociales circuló un video del momento en que, pese al riesgo de que el sujeto de chamarra café y capucha blanca siguiera armado, un joven de playera y pantalón claros se abalanzó y lo derribó por la espalda. En cuestión de segundos se le unen dos ciudadanos para someterlo hasta el arribo de agentes ente el terror, pues el público saltaba vallas para salvarse o corrían en dirección contraria a los policías.

Un joven derriba a uno de los agresores que corría entre los aficionados. Foto: Especial

A unos metros de esa escena se ve a otros oficiales que tienen rodeado en el suelo a otro agresor vestido de rojo; mientras que en fotografías divulgadas en la plataforma X se observó a un tercer implicado, quien a diferencia de los otros sí portaba un atuendo alusivo al ganador del domingo pasado; a éste se le ve con una playera amarilla con el nombre del quarterback, Patrick Mahomes.

Sin embargo, las autoridades no detallaron si eran parte de la celebración o fue ajeno al evento multitudinario que se transformó en caos, mientras los jugadores se retiraban en autobuses y a varios metros de distancia de donde se encontraban los gobernadores de Kansas, Laura Kelly, y de Missouri, Mike Parson, quienes se sumaron a la marea roja para vitorear a los campeones.

Inicialmente se notificó una persona muerta y más de 10 heridos, pero la cifra aumentó y no descartan que siga así, luego de que puntualizar que sólo víctima falleció en la zona, aunque medios filtraron que otra no sobrevivió a la cirugía, versión que no se corroboró.

Una mujer brinda reanimación cardiopulmonar a una persona tendida en el suelo. Foto: Especial

Luego del traslado de víctimas ensangrentadas y en camilla, se informó que la mayoría fue hospitalizada y tres están en condición crítica, mientras ocho sufrieron impactos de bala que pusieron en riesgo su vida, evidenciando la crisis en la que una mujer aplicó maniobras de reanimación a una víctima tendida en el suelo, mientras aficionados seguían corriendo, pues dijeron que se dieron cuenta de la balacera hasta ver a los uniformados tras los sospechosos.

Sin embargo, la autoridad evitó dar detalles en torno a las edades de las víctimas, pero la cadena NBC, que citó a personal médico, dijo que había niños de entre seis y 15 años por el cuarto tiroteo que vive Misouri en 2024, al acumular dos muertos y 34 heridos, según datos de la organización Gun Violence Archive.

Y tras el acto “sin sentido” que involucró armas, un problema crítico en EU, el alcalde, Quinton Lucas, recriminó la violencia al sostener “no quiero que en cada gran evento temamos que nos disparen”, al tiempo que condenó los hechos, pero aplaudió la rápida respuesta de los 800 uniformados que cubrieron el desfile.

Lo que recuerda que se han registrado ataques en juegos escolares, conciertos y días festivos, colegios y en bares. Tan sólo el año pasado en otro desfile deportivo, esa vez por el triunfo de los Rangers de Texas en la Serie Mundial, se desató una balacera en un estacionamiento.

“Estamos con las víctimas”.Tras la situación crítica que hizo que miles corrieran para protegerse de las balas al aire el equipo de americano condenó los actos violentos de ayer.

En un comunicado, precisó “nuestros corazones están con las víctimas, familiares y toda la ciudad”, al admitir que el hecho causó tristeza entre jugadores, que se encuentran a salvo al igual que entrenadores y demás equipo; tema en el que medio elogiaron la conducta de éstos, pues ayudaron a calmar a niños.

Mensaje que replicó la NFL al declararse “entristecidos” por la situación ante la que Mahomes dijo que reza por la población, según un mensaje en su cuenta de X, y el ala cerrada Travis Kelce, novio de Taylor Swift, admitió en redes que lo ocurrido le rompió el corazón entre la enorme avalancha que huía del ataque.

México ofrece ayuda. A días de que un connacional fuera asesinado en otro tiroteo en Nueva York, el consulado garantizó respaldo a posibles afectados en el incidente.

Aún sin confirmación si entre las víctimas hay mexicanos, éste se declaró “al pendiente en caso de que requieran asistencia o #ProtecciónConsular”, de acuerdo con un mensaje publicado en la cuenta de X, en el que refrendó que dicho proceso contempla auxilio en caso de ser hospitalizado o detenido.