Ucrania reta al invasor ante tensión en Bajmut

Ucrania lanzó un nuevo desafío a Rusia en medio de la intensificación de combates en Bajmut al sostener que resistirá como lo hizo ante la estrategia de “terror energético” y hasta los crímenes de guerra persistentes.

Luego de anunciar el despliegue de más tropas hacia la región crítica en Donbás, el gobierno y el ejército coincidieron en que cuentan con la capacidad de retener ese control, pese a los constantes ataques del enemigo reforzado por mercenarios, pues en las últimas horas éste lanzó hasta 16 ataques a otras posiciones como el Poltava para destruir infraestructura civil y crítica en busca de forzar cambios en la presencia militar de ucranianos.

A unos días de que termine el invierno en esa nación, el presidente Volodimir Zelenski concluyó que la población superó satisfactoriamente esta temporada crítica.

Al reconocer el esfuerzo de las empresas energéticas para no dejar sin luz, calefacción ni agua a la población ante los ataques masivos contra infraestructura vital, el líder defensor comentó que esta amenaza permanece, pero afortunadamente su sistema no fue vulnerado como anticipaba al Kremlin, que amagó con acorralarlos sin insumos básicos en la peor temporada de frío para doblegarlos y hacerse de más territorios, hecho que no se concretó según los pronósticos del régimen de Vladimir Putin.

Zelenski apuntó que ahora el foco de atención se ubica en Bajmut, uno de los puntos de primera línea, pero también deben celebras importantes victorias como superar el invierno más difícil, pues se trata de pasos significativos para devolver gradualmente la seguridad al mismo pueblo que sigue luchando como desde el primer día, pues ratificó que Kiev desmantelará el sistema genocida que les declaró la guerra desde el año pasado.

Al respecto, su ministro de Exteriores, Dmitro Kuleba, calificó de exitosa la fase invernal, pues aunque esperaban un proceso duro a oscuras y con mucho frío salieron “indomables”, externó en redes sociales al recalcar que el miedo no los paraliza, por el contrario los fortalece gracias al respaldo de aliados como la Unión Europea.

Y al igual que Zelenski dijo que esta fase es parte de los pequeños triunfos que los llevarán al fin de la guerra, pues demostraron a Rusia que no los “congelaron”, que resisten sin energéticos del rival —ante el corte al suministro de gas—, que el mundo está dispuesto a sancionar al invasor y que frenaron la llamada “guerra relámpago”. Incluso, agregó que estos pasos evidencian que al final “ganaremos”.

Las declaraciones de ambos revelan un duro mensaje a los ocupantes, quienes insisten en apropiarse cada día de más territorio.

En tanto, las Fuerzas Armadas descartaron un retiro de Bajmut, pues hay condiciones para continuar e impedir los avances del régimen ruso y siguen controlando esta región a pesar de los intentos del Kremlin de capturarla. Sin embargo, los líderes admitieron que si el riesgo aumenta drásticamente evaluarán un posible repliegue, aunque ésta será la última opción.

ABOGAN POR PAZ

Regímenes aliados del Kremlin se pronunciaron en favor de la paz, para llevar a buen término la guerra que suma más de 370 días.

En su reciente visita a China, el presidente de Bielorrusia, Aleksander Lukashenko, reconoció el esfuerzo de Beijing por evitar el prolongamiento del conflicto y garantizar la seguridad regional, luego de que el gobierno de Xi Jinping adelantara un plan de 12 puntos para negociar el cese de las hostilidades, y se dijo dispuesto a ayudar en la recuperación de la paz.

Apuntó que la situación global requiere “enfoques nuevos” y “decisiones responsables”; sin embargo, evitó pronunciarse sobre los puntos establecidos o coincidencias con el proyecto de 10 puntos anunciados meses antes por el líder ucraniano, evidenciando su afinidad con Rusia, pues no tocó el tema territorial, pues sabe que Moscú no entregará las regiones que supuestamente se anexó “legalmente”.