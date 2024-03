Sólo 15% de los negocios reabren tras paso de Otis

Sólo entre el 10 y 15 por ciento de los negocios asentados en Acapulco, Guerrero, pudieron abrir nuevamente durante los primeros meses de 2024, luego del paso del huracán Otis, mientras que otros pequeños comercios bajaron la cortina definitivamente al no poder solventar las pérdidas.

De acuerdo con el reporte especial La huella de Otis en Acapulco: Un análisis de las secuelas políticas, económicas y sociales, realizado por Integralia Consultores, del total del daño económico que dejó el fenómeno meteorológico —más de 10 mil millones de dólares—, sólo 12 por ciento estaba asegurado, según estimaciones de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Aunque el plan de reconstrucción de Acapulco para reactivar la economía del puerto ha ayudado a que, hasta la segunda quincena de marzo, 68 por ciento de la oferta hotelera ya opere por las vacaciones de Semana Santa, “la reactivación económica de Acapulco no llegará a todos los negocios afectados”.

En el caso de los restaurantes, el informe detalla que, ya está operando cerca del 40 por ciento de los establecimientos de comida; mientras que sólo el 70 por ciento de los comercios y tiendas de conveniencia han vuelto a abrir sus puertas al público.

Por otra parte, Integralia Consultores destaca que, debido a que los negocios cerraron por la devastación del huracán, las extorsiones, homicidios y narcomenudeo disminuyeron en 50 por ciento durante el cuarto trimestre de 2023, respecto a los tres primeros meses del mismo año. En contraste, los robos crecieron en 19.26 por ciento en dicho periodo.

Asimismo, señala que las organizaciones criminales se desplazaron a otras regiones, paralelas al puerto, donde se ha dado un incremento en la incidencia delictiva durante el primer bimestre de 2024.

“Una posible explicación de este fenómeno es que los grupos criminales expandieron sus actividades hacia otros territorios para compensar, inicialmente, la suspensión de actividades en Acapulco y evitar la llegada de las fuerzas armadas en la zona de desastre. Lo anterior no solamente habría propiciado mayor violencia entre grupos criminales, si no también un incremento de la incidencia delictiva y otras actividades ilícitas no reportadas por las cifras oficiales, como el cobro de piso o el control violento de las rutas de transporte público”, indica.

Es así que las extorsiones, homicidios repuntaron 75 y 43.9 por ciento, respectivamente, en los primeros dos meses de 2024, pero el robo bajó debido a la presencia de la Guardia Nacional en el puerto, donde se encuentran cerca de 10 mil elementos permanentemente en Acapulco, de los 14 mil 620 agentes de la corporación que hay en todo el estado.

Es importante señalar que, Integralia Consultores agrega que en cuanto a la reconstrucción de Acapulco, existe una discriminación, ya que las zonas con mayores niveles de bienestar reciben más apoyo, mientras que las comunidades marginadas quedan en desventaja en este proceso.