PEMEX anuncia incorporación de más pipas por desabasto de gasolina en CDMX.

Petróleos Mexicanos (PEMEX) anunció que incorporará más pipas para incrementar la distribución de gasolina ante el desabasto que existe en la Ciudad de México y área conurbada.

“Durante las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto, lo que permitirá incrementar la operación”, indicó la empresa productiva del Estado en una tarjeta informativa.

Detalló que el desabasto de gasolina en la CDMX y área conurbada obedece a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques.

“Pemex reafirma su compromiso de garantizar un abasto seguro, eficiente y continuo para las y los consumidores, trabajando de manera ininterrumpida”, concluyó PEMEX.

En días pasados, usuarios de redes sociales reportaron el cierre temporal de varias gasolineras distribuidas en alcaldías y municipios de la Ciudad de México y el Estado de México.

Entre las demarcaciones afectadas por el desabasto de gasolina destacan:

Tlalpan

Coyoacán

Benito Juárez

Miguel Hidalgo

Cuajimalpa

Lo anterior, se sumó a la interrupción temporal del suministro de gasolina en Chiapas y Nuevo León, lo que también ha provocado el cierre de algunas estaciones de servicio.

En este sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el problema de la falta de gasolinas se resolverá. Además, explicó que la falta de suministro ocurre por una inconformidad de los piperos y no porque no haya combustible.

Claudia Sheinbaum apuntó que no se reportan mayores afectaciones, pero que la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos trabajan en coordinación para resolver los inconvenientes.

“Se está trabajando en atender las demandas de estos trabajadores del volante y para ello ya las dependencias correspondientes se coordinan para lograr el objetivo”, mencionó la presidenta.

