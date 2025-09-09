Una persona llena una solicitud de empleo │ Cae 62.5% la creación de empleos durante agosto

En agosto de 2025, se crearon 21 mil 750 empleos formales, un desplome de 62.5 por ciento en comparación con los puestos creados durante el mismo periodo del año pasado, cuando se sumaron 58 mil 047 puestos. Si bien esta cifra demuestra un ritmo favorable, es la cifra más baja de puestos creados para un mismo mes en los últimos 20 años, de acuerdo con ManpowerGroup.

Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sostuvieron que con los datos anteriores, en el acumulado del año se han creado 216 mil 538 puestos de trabajo; es decir, un aumento de 1.0 por ciento respecto al año previo; asimismo, hasta el 31 de agosto del año en curso se tenían registradas 23 millones 533 mil 731 “afiliaciones asociadas a un patrón”, entre las que se encuentran las personas trabajadoras de plataformas digitales.

Los sectores económicos que tuvieron una mayor alza porcentual a tasa anual en el octavo mes del año fueron transportes y comunicaciones con 8.8 por ciento; comercio, 2.3 por ciento; y el sector de electricidad con, 2.3 por ciento. Mientras que los que presentaron una contracción son construcción con 7.8 por ciento; extractivo, 5.4 por ciento; transformación, 1.9 por ciento y agropecuario, 1.3 por ciento.

Por su parte, Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup dijo que la creación de puestos de trabajo de agosto fue favorable, pero “hay un ambiente de precaución en los mercados, que se refleja en las intenciones de contratación de personal”.