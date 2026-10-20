En enero inician las consultas para la revisión del T-MEC

El Gobierno federal iniciará en enero las consultas públicas para evaluar el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con miras a la revisión del acuerdo en 2027, aseguró el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, quien, además, señaló que por ahora la prioridad es reducir los aranceles de la Sección 232 que afectan a los sectores estratégicos del acero, aluminio y el automotriz.

“Nosotros haremos lo propio en nuestros tiempos, que es a partir de enero, de manera que podamos llevar a efecto a buen puerto la revisión del año 2027. Hoy en día ¿en qué estamos? Ya hicimos tres rondas de conversaciones, más las conversaciones previas”, indicó el funcionario en conferencia de prensa.

Añadió que la administración Trump impuso aranceles de 50 por ciento al acero y aluminio de todos los países, con excepción del Reino Unido, con la justificación de que EU mantiene un déficit comercial en ese sector estratégico, por lo que externó que México ha reiterado que no tiene un superávit con su vecino del norte, “entonces encontramos injustificado e injusto que se haya impuesto arancel al acero. Eso lo hemos dicho”.

El Dato: En las anteriores consultas para evaluar el acuerdo comercial, la SE contempló a todos los sectores que participan en la economía nacional.

Estas declaraciones llegan horas antes de que el mandatario estadounidense asegurara que su administración se encuentra en la antesala de concretar un histórico pacto comercial de carácter bilateral con el Gobierno de México.

“¿Qué dirías si te dijera que (el déficit puede bajar hasta cero?... Ya no vamos a perder 150 mil mdd con México y nosotros estamos cerca de un gran acuerdo que bajará esa cifra muchísimo”, dijo.

Ebrard Casaubón ha insistido en que no se tiene un superávit comercial respecto a EU, por lo que también se ha hecho una descripción del proceso de fabricación y se han presentado evidencias “de todo tipo” para reducir ese arancel; sin embargo, la decisión queda en manos del gobierno de Trump.

10 Por ciento de arancel impuso EU a México por trabajo forzoso

“En el caso de la industria automotriz, la otra 232, lo que observamos es una falta de alineación entre aranceles concedidos a unos países y los que nos concedieron a Canadá y a México. El sistema de descuento que se incrementó ha sido muy bueno, pero queremos que se ajuste para que tengamos condiciones más favorables para México en nuestra competencia con los países”, puntualizó.

Aseguró que México es el único país que ha realizado más acciones de trazabilidad del acero que ningún otro país, incluso más que Estados Unidos, y por lo tanto no hay transbordo de este producto hacia el país vecino.

“Les hemos demostrado con toda la evidencia que el acero que México exporta hay un principio que se llama trazabilidad, es decir, mejoramos nosotros el sistema de trazabilidad desde que llegamos a la Secretaría. Y hoy te puedo decir dónde se hace exactamente. Hemos hecho verificaciones, por ejemplo, que nunca se habían hecho antes. Estados Unidos no lo ha hecho”, indicó.

26.9 Mil mdd fue el déficit de EU con México a agosto

Agregó que hoy, se hacen verificaciones que no se hacían en otras administraciones; por ejemplo, a través de estas acciones se detectaron y cancelaron más de mil permisos del listado de molinos y plantas siderúrgicas autorizadas para la importación de acero en México, luego de que se realizaron inspecciones físicas directas en Asia, y se constató que dichas instalaciones eran falsas o inexistentes.

“Hoy en día no identificamos en nuestras exportaciones de acero transhipment. Entonces, ya no, ese argumento que en algún momento se esgrimió, carece de fundamento para sustentar arancel al acero. Ya lo demostramos”, destacó el secretario de Economía.

Por otra parte, la SE presentó tres metodologías para medir de forma armonizada cuál es el contenido nacional en los tres sectores más importantes de la economía nacional: el de hidrocarburos, eléctrico y de biocombustibles, y así dar un seguimiento preciso a lo hecho en México; además, tras los cambios en el comercio mundial, el país busca prepararse para cumplir con las reglas de origen y lograr atraer más inversiones.

El TIp: El 2 de octubre, la USTR anunció un proceso de consulta pública previo a la revisión de 2027 del T-MEC.

“¿Para qué sirve? Para certificar el origen, es decir, cumplir con las reglas de origen que prevemos serán cada vez más importantes a nivel internacional, ya no basta con decirlo, ahora tienes que certificar que efectivamente se hizo en México. La norma a la que vamos en el sistema comercial mundial es quién hizo qué, no nada más qué precio tiene o qué calidad tiene. Entonces, como va a venir así, pues más vale que estemos en tiempo y forma bien organizadas y organizados para salir adelante y apoyar a nuestras empresas mexicanas”, indicó.

A su vez, Alberto Uribe Camacho, director general de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético de la SE, dijo que desde octubre de 2024 se han emitido opiniones técnicas en los programas de cumplimiento de porcentaje de contenido nacional para las etapas de exploración, evaluación y desarrollo en el sector de hidrocarburos, y se logró que del total de la inversión proyectada a 30 años, que asciende a 152 mil 024 mdd, al menos 60 mil 811 mdd serán de contenido nacional.

Destacó que se ha establecido un acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) y con empresas internacionales con el objetivo de que éstas logren acreditar porcentaje de contenido nacional si apoyan y trabajan con las instituciones científicas y educativas del país.