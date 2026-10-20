Hacienda refinancia deuda por 238 mmdp

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación de refinanciamiento de deuda pública por 238 mil 153 millones de pesos, con la que busca reducir las presiones de pago de los próximos años y mejorar el perfil de vencimientos de las obligaciones del Gobierno federal.

De acuerdo con la dependencia, mediante esta operación se sustituyeron Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), Bondes F, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2043, por instrumentos de deuda con plazos que van de 2027 a 2047.

Como resultado, Hacienda logró extender en 2.9 años el plazo promedio de los instrumentos refinanciados, lo que permite distribuir los compromisos financieros en un periodo más amplio y disminuir la concentración de vencimientos en determinados ejercicios fiscales.

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El Dato: HR Ratings ajustó la calificación soberana de largo plazo a BBB desde BBB+, con perspectiva estable, hace cinco días, debido al deterioro en los principales balances fiscales.

Del monto total recomprado, 123 mil 910 millones de pesos correspondieron a instrumentos que vencían en 2027, equivalentes a 52 por ciento de la operación. Otros 44 mil 94 millones de pesos estaban programados para 2028 y 18 mil 823 millones para el cierre de 2026.

En conjunto, estos tres ejercicios concentraron 186 mil 827 millones de pesos, es decir, 78.5 por ciento del monto refinanciado. Los restantes 51 mil 326 millones correspondieron a obligaciones con vencimientos posteriores a 2028.

La operación representa la sexta intervención de refinanciamiento realizada por Hacienda en el mercado local durante 2026 y forma parte de la estrategia de manejo de pasivos contemplada en el Plan Anual de Financiamiento de este año.

RFSP ı Foto: Especial

Con este mecanismo, el Gobierno federal busca modificar el calendario de pagos de la deuda sin que ello implique necesariamente una reducción del saldo total de sus obligaciones, pues los instrumentos que se retiran son sustituidos por otros con diferentes fechas de vencimiento.

La dependencia señaló que la operación también contribuye a fortalecer la liquidez del mercado de deuda gubernamental y mejorar la composición del portafolio de financiamiento en moneda nacional.

Asimismo, sostuvo que las condiciones obtenidas reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la economía mexicana, así como el compromiso de mantener una trayectoria sostenible de la deuda pública dentro de los límites autorizados por el Congreso de la Unión para 2026.

Mantiene nota crediticia. En otro anuncio, la SHCP informó que la agencia Japan Credit Rating (JCR) ratificó la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de México en A-, con perspectiva estable, con lo que el país conserva el grado de inversión ante las ocho agencias que evalúan su deuda soberana.

La calificadora destacó que la economía mexicana cuenta con una amplia base industrial orientada a las exportaciones, así como con flexibilidad en sus políticas monetaria y cambiaria, factores que contribuyen a enfrentar choques externos y preservar la estabilidad macroeconómica.

Reconoció los avances en la consolidación fiscal, apoyados en medidas para fortalecer la recaudación tributaria, y anticipó que este proceso continuará en el mediano plazo, lo que favorecerá el mantenimiento de niveles manejables de deuda pública.

Entre los elementos que señaló JCR, destaca que alrededor de 80 por ciento de la deuda pública es absorbida por el mercado interno, mientras que la estrategia de financiamiento de largo plazo a tasa fija contribuye a reducir la exposición a variaciones en las tasas de interés.

La agencia prevé que la recuperación de la actividad económica continúe durante 2026, apoyada en el consumo privado y las inversiones públicas y privadas.