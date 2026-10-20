Impuestos pueden quitar a México su competitividad

Peter Cerdá, director general de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, en una imagen de archivo.

El país enfrenta una posible pérdida de competitividad aérea por los elevados impuestos y tarifas que pagan los viajeros, situación que se agravará en 2027 con el incremento al Derecho de No Residente (DNR), que elevará de 131 a 141 dólares los costos estimados por pasajero extranjero, advirtió Peter Cerdá, director general de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

Durante la Asamblea General Anual y el Foro de Líderes de Aerolíneas de ALTA, el directivo señaló que México ya registra los costos más elevados entre los mercados analizados por el organismo, por lo que el aumento de aproximadamente 10 dólares por viajero afectará su atractivo turístico y también a quienes utilizan el país para realizar conexiones internacionales.

“Si no tenemos la infraestructura adecuada, si somos un destino caro y seguimos imponiendo más impuestos hacia el sector que el viajero tiene que incurrir, pues el viajero va a ir a otros destinos”, advirtió el directivo.

Cerdá explicó que en determinadas rutas los impuestos, el IVA y otros cargos superan incluso el precio del transporte aéreo, lo que dificulta ampliar el acceso a este servicio frente a otras alternativas, como el transporte terrestre.

A esta presión, explicó, se suma el encarecimiento del combustible, que en un año pasó de representar 28 a 38 por ciento de los costos operativos de las aerolíneas, mientras que el gasto total aumentó 79 por ciento.

Cuestionado sobre el efecto combinado de ambos factores en el mercado mexicano, el representante de ALTA sostuvo que el problema se extiende a toda la región de América Latina y el Caribe, donde las tarifas aeroportuarias y de navegación aérea también limitan la competitividad.

“Yo creo que hay un impacto en toda la región. Aquí podemos ver que los costos son altos en México, pero también son altos en el Caribe”, respondió.

Llamó a los gobiernos a establecer una mayor coordinación con las aerolíneas para desarrollar políticas públicas.