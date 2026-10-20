Para promoción

IP pide más recursos para turismo

El CNET pidió destinar parte del DNR a promoción turística; para 2027, la cuota aumentará y se prevén ingresos por 26 mil 755 millones de pesos

Turistas extranjeros y nacionales disfrutando de un día soleado en la playa
Turistas extranjeros y nacionales disfrutando de un día soleado en la playa Foto: Cuartoscuro
Por:
Cuahutli R. Badillo

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) pidió al Gobierno federal que una parte de la recaudación del Derecho de No Residente (DNR) que se cobra a los extranjeros que ingresan al país sea destinada a la promoción turística, lo cual generaría más impuestos, empleos formales e incrementaría la llegada de turistas internacionales; es decir, se recuperaría la competitividad de México frente a otros destinos.

Antonio Cosío Pando, presidente del organismo empresarial, destacó que cuando inició el DNR, en 2018, se estipuló que 70 por ciento de la recaudación sería para promoción turística, 10 por ciento para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el resto para el Instituto Nacional de Migración (INM); sin embargo, hoy no se destina para la promoción turística.

La semana pasada, la Cámara de Diputados avaló que la cuota del DNR subiera de 983 pesos a mil 158 pesos para 2027; además, la distribución de los recursos sería para Sedena, 57 por ciento; INM, 15 por ciento y a la Tesorería de la Federación, 28 por ciento.

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“Pedir que el 28 por ciento que hoy no está etiquetado venga, si no todo, por lo menos una parte importante de regreso al turismo, no es un gasto, es una inversión”, añadió Cosío Pando.

Para 2027 se contempla una recaudación por DNR de 26 mil 755 millones de pesos y 28 por ciento corresponde a sólo siete mil 491 millones de pesos, cifra superior a los 143 millones de pesos que recibe hoy en día la promoción turística, dijo.

Por su parte, Jorge Paoli, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), explicó que algunos de los países con los que se quiere competir superan por mucho el presupuesto que el Gobierno federal destina al turismo; por ejemplo, Turquía invierte alrededor de 240 millones de euros; República Dominicana, cerca de 80 millones de dólares, y México apenas cinco millones de dólares.

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