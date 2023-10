El Buen Fin 2023: Consejos para comprar una Smart TV y sacarle el máximo provecho

Ya sea por entretenimiento, información, educación e incluso relajación, a las televisiones se les considera como indispensables en prácticamente cada hogar mexicano.

Ahora, con el arribo de la tecnología y las Smart TV, las opciones se han ampliado al infinito, pues permiten instalar aplicaciones muy útiles para la vida cotidiana.

Además, con El Buen Fin 2023 a la vuelta de la esquina, la oportunidad de adquirir uno de estos aparatos a buen precio está abierta.

Sin embargo, antes de que corras por una, en La Razón de México te presentamos algunos consejos para que elijas la mejor y le saques gran provecho.

Consejos para comprar una Smart TV

Debido a la gran cantidad de marcas en el mercado, comprar una Smart TY parece una labor abrumadora. Pero no te preocupes, porque enseguida te compartimos algunos aspectos importantes que debes tomar en cuenta antes de comprar.

Checa la resolución: Es la cantidad de píxeles que tiene una pantalla; los más modernos son los 8K UHD, con una resolución de 7 mil 680 x 4 mil 320 píxeles. Después están los 4K, con 3 mil 840 x 2 mil 160 píxeles. Finalmente los “Full HD” ofrecen mil 920 x mil 080 píxeles.

Deberás tener en cuenta que obviamente los 8K serán mucho más caros, además de que aún hay poco contenido creado en esta resolución.

¿Qué tipo de pantalla buscas?: Como ya se dijo, hay múltiples opciones en el mercado y seguramente te encontraras con cientos de ofertas. En este rubro, el consejo es fijarse en qué tipo de Smart TV quieres, pues hay Mini-Led, OLED o MicroLED. Estas características te permitirán disfrutar de una mayor calidad tanto en contrastes como en colores, nitidez y claridad de la imagen.

Los Mini-LED son los más económicos, los OLED son ideales para espacios amplios y los MicroLED ofrecen un brillo mucho más impactante.

Testea el control remoto: Esta interface te permite controlar tu dispositivo a distancia y es clave para tomar una decisión de compra. En este rubro deberás testear cómo responde el dispositivo a las instrucciones que le envías a través del control. Además, ahora hay televisores que pueden ser controlados desde tu celular previa vinculación. Si lo solicitas, muchas tiendas te permiten probar el funcionamiento del control antes de hacer tu compra.

Software e interface: Lo mejor es conocer cómo se maneja y qué tan práctico es el aparato que quieres comprar. Checa si el sistema operativo se puede actualizar y si es compatible otros dispositivos que ya tengas (como barras de sonido) o con plataformas de streaming.

Conectividad: No te quedes con la vista del frente. Date tiempo par air atrás del televisor y revisar cuántas entradas USB o HDMI tiene. Esto es muy importante porque gracias a estos puertos podrás conectar teclados, mouse, bocinas, reproductores de video y de música e incluso otras pantallas.

Precio: Una vez que ya revisaste los puntos anteriores, es tiempo de revisar muy bien el precio que vas a pagar por tu nueva pantalla inteligente. Aunque el Buen Fin 2023 está por llegar, el consejo es no sucumbir a compras impulsivas. Date tu tiempo, consulta bien tu cartera o bolso y no te comprometas con deudas que no puedas pagar.

