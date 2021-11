Chedraui, el rey de las ofertas falsas: Profeco

Grupo Comercial Chedraui es “el rey de las ofertas falsas” durante el Buen Fin 2021, el programa de ofertas y descuentos que inició el 10 de noviembre pasado y concluye hoy, acusó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

“Hemos ya detectado algunos casos de ofertas falsas, pero son muy pocos. Ahorita el rey de las ofertas falsas ha sido Chedraui. Las croquetas de perro, por ejemplo, las subió 27 por ciento en la semana de el Buen Fin y luego las puso en oferta 25 por ciento de descuento”, dijo ayer por la mañana, durante la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario destacó que Chedraui elevó 2 por ciento las croquetas de perro respecto al precio que tenían antes del inicio de el Buen Fin. “Digo, pues ¿qué son esos cotorreos? Le suspendimos su promoción. No es a fuerza. Si no quieren una oferta, no la pongan, pero no digan mentiras, y menos suban 2 por ciento el producto”.

Otro problema con Chedraui, apuntó, es que la empresa de comercio minorista ofrecía una charola en 33 pesos y luego no la quiso vender, alegando que el precio era en dólares, cuando no se puede vender en otra moneda que no sean pesos mexicanos, por lo cual tuvo que comercializar el producto como lo anunció.

En contraste, destacó, hay ejemplos de ofertas importantes, con descuentos de 26 mil o 24 mil pesos, y la tienda que hizo las rebajas más fuertes fue Sears, que no había aparecido en anteriores emisiones del Buen Fin, y ahora se solidarizó con los consumidores.

Resaltó que también bajaron las quejas ya que, con corte al sábado 13 de noviembre, tras cuatro jornadas del programa de ofertas el Buen Fin 2021, la Profeco recibió 472 reclamaciones, principalmente por incumplimiento de ofertas, cancelación de compra y no respetar precio anunciado, mientras que el año pasado se habían presentado mil 056 quejas.