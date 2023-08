Si eres derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y no has dado de alta a tus papás porque no sabes cómo hacerlo, aquí te diremos cómo puedes hacerlo y no sólo de manera presencial, sino también en línea, en una alternativa que nos ofrece el IMSS en caso de que no tengamos tiempo, por diversas cuestiones, de acudir a la clínica a realizar el trámite.

Uno de los derechos que tienen los asegurados al IMSS es que pueden dar de alta a algunas personas de sus familias para que también puedan recibir atención médica, lo que definitivamente siempre es benéfico.

¿Cómo doy de alta a mis papás en línea en el IMSS si soy derechohabiente?

Si eres derechohabiente del IMSS, puedes dar de alta a familiares directos como tus padres, tus hijos, tu esposa, esposo, concubina o concubino. Para esto, es necesario que presentes documentos y des algunos datos tanto del asegurado (tuyos) como de los beneficiarios.

Lo que tienes que hacer es ingresar al Escritorio Virtual (para lo que es necesario contar con una Firma Electrónica Avanzada FIEL, la misma que usas para el SAT). Te pedirán entonces ingresar los siguientes datos tanto tuyos como de los asegurados:

CURP

​Correo electrónico personal

Te recomiendan usar Internet Explorer 10 o superior, para que puedas realizar sin ningún problema el trámite en línea

Entonces, después de haber ingresado estos datos, deberás seguir las instrucciones en línea que te marque el portal.

Los padres pueden ser asegurados por el IMSS si tú estás asegurado. Especial

¿Y si quiero hacer el trámite de manera presencial?

En caso de que quieras hacer el trámite personalmente, deberás acudir a la Unidad de Medicina Familiar, UMF, que te corresponda, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Los documentos que debes presentar para dicho efecto son:



​Identificación oficial

​Fotografía Infantil

​CURP

​Comprobante de domicilio DEL ASEGURADO