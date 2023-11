¿Conviene comprar a meses sin intereses? Revisa estos 8 tips para no morir en el intento

Pagar tus compras a Meses Sin Intereses (MSI) no siempre es la opción correcta, particularmente si tus compras son para consumo de bienes y servicios diarios.

Lo ideal es pagar a MSI si se trata de bienes duraderos, los cuales pueden ser una pantalla, un celular o una estufa, pero hasta en estos casos debes de cuidar la forma en pasas tu tarjeta para no afectar tu historial crediticio.

Está a punto de terminar el año y se acerca un periodo de fiestas, posadas, así como de compras de regalos en el que seguramente utilizarás tu tarjeta de crédito y te ofrecerán diferir tus pagos a meses sin intereses. Quizás esta opción sea atractiva, pero puede que no siempre sea así.

Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Citibanamex, señala que, primero, debes cuestionarte si eres un cliente totalero (pagas todo lo que gastas para no desembolsar dinero en intereses). Los no totaleros son los que acarrean una deuda, por lo que generan intereses que recibe la institución emisora de la tarjeta.

Pagar tus compras con tarjeta de crédito puede ser una buena opción. Foto: MasterCard

Las personas que cubren el pago para no generar intereses utilizan sus tarjetas de crédito como medio de pago y pueden financiase hasta 50 días sin pagar intereses. En este esquema, se maximizan los beneficios de los meses sin intereses, señala el especialista.

leer más Condusef da una importante ADVERTENCIA a quienes harán compras en el Buen Fin 2023

En caso de que no seas totalero, pero siempre cubres el pago mínimo requerido más los meses sin intereses señalados en tu estado de cuenta, la decisión de aceptarlos te beneficia para tener mayor liquidez en tu presupuesto; sólo recuerda registrar la mensualidad a pagar de manera periódica. En realidad, esta alternativa te conviene si no quieres descapitalizarte en ese momento o no cuentas con el monto total para pagar de contado.

Si decidiste pagar a meses sin intereses, el especialista sugiere considerar estos puntos para hacer una compra eficiente a MSI:

Ocho consejos clave para las compras a meses sin intereses

• Con base en tu capacidad de pago, elige el número de mensualidades para evitar el sobreendeudamiento.

• Revisa en tu comprobante la leyenda 'x meses sin interés'.

• Paga en tiempo y forma tu tarjeta de crédito para aprovechar al máximo los beneficios que te brinda este esquema de pagos y que no se anule el esquema de meses sin intereses.

• En tu estado de cuenta vendrá por separado el desglose de los cargos a meses sin intereses. Paga siempre la cantidad correspondiente cada mes y al menos el pago mínimo del resto de tus compras.

• Recuerda que tu línea de crédito se verá reducida por el monto de tu compra y cada mes que se realice el pago la línea de crédito disponible se libera por la misma cantidad.

• Verifica en tu estado de cuenta para llevar el control de tus adeudos.

• Analiza tu presupuesto y registra el pago de los meses sin intereses como un rubro fijo.

• No es muy conveniente liquidar antes el monto restante de las promociones a meses sin intereses ya que es financiamiento sin costo.

Síguenos en Google News.

AM