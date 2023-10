¿A poco no te ha pasado en algún momento que estás muy tranquilo, en un barecito quizá, echándote una bebida refrescante, cuando llega un señor a venderte un billete de lotería? Te sientes con suerte y dices: "está bien, lo voy a comprar". Total que la probabilidad está siempre de nuestro lado, pero la certeza no, y no te lo ganas. Sin embargo, esa probabilidad es la que hace que ahí estemos, confiando en que algún día suceda.

¿Lo has pensado? ¿Qué harías si te sacas la Lotería? Bueno, además de comprarte algunas cositas y mejorar tu vida y la de los tuyos, debes saber que hay un impuesto que debes cubrir, así que sigue leyendo para que cuando te la ganes (crucemos los dedos para que te suceda) no te agarren en curva.

¿Cuál es el impuesto que debo pagar si me gano la Lotería?

Aunque el portal de apuestas Bookiaes indique que es más probable que te coma un tiburón a que te ganes la Lotería, siempre hay posibilidad de que seas el caso 1 de entre 300 millones. En caso de que seas ese 1 y logres ganar la Lotería, deberás pagar impuesto al Servicio de Administración Tributaria.

¿Cuál es ese impuesto? El ISR. De acuerdo al artículo 137 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, "se consideran ingresos por la obtención de premios, los que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, autorizados legalmente".

Indican, entonces, que quien entrega el premio de la Lotería, debe pagar por cuenta del contribuyente el impuesto que se va a retener.

¿Cuánto dinero me quita el SAT si me gano la Lotería?

De acuerdo a la ley, se informa que el impuesto que se aplica en loterías, rifas, sorteos y concursos, se calcula aplicando una tasa del 1 por ciento sobre el valor del premio correspondiente al billete entero o al boleto. "La tasa del impuesto a que se refiere este artículo será del 21 por ciento, en aquellas entidades federativas que apliquen un impuesto local sobre los ingresos a que se refiere este párrafo, a una tasa que exceda del 6 por ciento", informan.